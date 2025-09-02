Suscríbete
Moda

¡Galilea Montijo usó una falda de 30 kilos en La Casa de los Famosos! Los diseñadores revelan cada outfit

Los directores creativos de Iann Day, nos cuentan cómo crearon cada look de la conductora del programa más visto de México

September 01, 2025 • 
Tania Franco
Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo

Iván Gallegos y David Márquez son las mentes creativas detrás de Iann Day, una de las firmas de moda más respetadas de México. Fue cuando Jessica Marmolejo se acercó a ellos como stylist de Galilea Montijo, para realizar cada outfit de La Casa de los Famosos México.

Ambos hablan maravillas de Gali, quien se mostró dispuesta a escuchar cada una de sus propuestas. Ambos— entre un balance perfecto entre la feminidad, sofisticación y osadía— trabajan con materiales poco convencionales, como el acrílico, para el vestido del primer episodio del reality.

¡Nos quemamos horrible las manos con el acrílico! Aunque traíamos guantes, teníamos que calentarlo a altas temperaturas.
David Márquez.

Galilea Montijo

Galilea Montijo.

Con más de 13 años en la industria, el matrimonio de Iván y David, funciona como una dupla creativa que abraza los retos. En la entrevista con CARAS contaban cómo en el taller se sentía un calor abrazador, en pleno febrero, por una vibrante energía de creatividad que es el resultado de su fuerza juntos.

¿Looks de segunda mano?

Siguiendo la filosofía de la dirección creativa del proyecto fashionista: Jessica Marmolejo, quién fundó Tianguera, un bazar de segunda mano que resonó en todo México. Galilea Montijo les abrió las puertas de su clóset. Rescataron outfits icónicos de la conductora y les dieron una nueva vida.

El vestido rojo de 33 kilos

El outfit favorito de Gali fue un vestido rojo que tan solo de la falda, pesaba 33 kilos. El equipo de Iann Day le advirtió que el look tenía un peso retador y difícil de aguantar durante todo el programa, a lo que ella respondió como toda una fashion killer: No importa, me encanta.

Galilea Montijo

Galilea Montijo.

Es una persona muy sensible y ese vestido refleja un antes y un después. Y conserva perfectamente la esencia de ella. Lo agarró entre lágrimas.
Iván Gallegos.

Sin revelar cuál es la pieza que tocó profundamente el corazón de Galilea, los diseñadores hablaron de lo importante que fue para ellos conectar la moda con su historia, respetando su esencia y sacando el potencial de cada una de las prendas con historia.

Sin duda, Iann Day es una marca hecha con el corazón, con dos diseñadores que de manera genuina, se preocupan por la humanidad y el detalle detrás de cada diseño.

Cada look que hemos visto de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México es el resultado de una mujer que capa por capa, y costura tras costura, nos muestra quién es, con guiños a su propia historia.

Galilea Montijo La casa de los famosos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
WhatsApp Image 2025-08-30 at 9.46.58 PM (2).jpeg
Moda
Bvlgari rinde homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera con una colección de relojes de edición limitada
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
2025Q3E_collection_pme_go_ac_tp_model_01 1.jpg
Moda
La colección de Pandora que amarás este Otoño 2025
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
maquillaje-louis-vuitton.jpeg
Moda
Louis Vuitton lanza su primera colección de maquillaje
August 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Gorros crochet
Moda
Las 3 tendencias que dominarán la moda en 2026
August 28, 2025
 · 
Tania Franco
miley-cyrus-maison-margiela.jpeg
Moda
Miley Cyrus hace historia como el primer rostro de Maison Margiela
La cantante estadounidense es la imagen de la campaña Otoño/Invierno 2025 de la firma diseñada por Paolo Roversi
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Relojes Bvlgari de Frida Kahlo y Diego Rivera
Moda
Dónde puedes ver los relojes de Bvlgari inspirados en Frida Kahlo y Diego Rivera
La entrada es pública y las piezas de joyería inigualables, una oportunidad única para ver el arte y el lujo plasmado en el tiempo
August 27, 2025
 · 
Tania Franco
Anillo de compromiso de Taylor Swift
Moda
¿Más de medio millón? Lo que se sabe del precio del anillo de Taylor
Más allá de la cifra, es el anillo con el que Travis selló la promesa de “para siempre” con Tay Tay
August 26, 2025
pandora.png
Moda
Pandora renueva su icónico brazalete Snake Chain
Hace 25 años, Pandora introdujo al mundo una pieza que redefiniría la forma de llevar joyas con intención
August 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sarah Jessica Parker - Sex and the City
Moda
El icónico tocado de plumas de Sarah Jessica Parker en Sex and the City se subastó por 24,000 dólares
La pieza que marcó uno de los momentos más memorables de la moda en el cine, pasó de la gran pantalla a una subasta histórica
August 23, 2025
 · 
Tania Franco