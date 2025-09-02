¡Galilea Montijo usó una falda de 30 kilos en La Casa de los Famosos! Los diseñadores revelan cada outfit

Iván Gallegos y David Márquez son las mentes creativas detrás de Iann Day, una de las firmas de moda más respetadas de México. Fue cuando Jessica Marmolejo se acercó a ellos como stylist de Galilea Montijo, para realizar cada outfit de La Casa de los Famosos México.

Ambos hablan maravillas de Gali, quien se mostró dispuesta a escuchar cada una de sus propuestas. Ambos— entre un balance perfecto entre la feminidad, sofisticación y osadía— trabajan con materiales poco convencionales, como el acrílico, para el vestido del primer episodio del reality.

¡Nos quemamos horrible las manos con el acrílico! Aunque traíamos guantes, teníamos que calentarlo a altas temperaturas. David Márquez.

Galilea Montijo.

Con más de 13 años en la industria, el matrimonio de Iván y David, funciona como una dupla creativa que abraza los retos. En la entrevista con CARAS contaban cómo en el taller se sentía un calor abrazador, en pleno febrero, por una vibrante energía de creatividad que es el resultado de su fuerza juntos.

¿Looks de segunda mano?

Siguiendo la filosofía de la dirección creativa del proyecto fashionista: Jessica Marmolejo, quién fundó Tianguera, un bazar de segunda mano que resonó en todo México. Galilea Montijo les abrió las puertas de su clóset. Rescataron outfits icónicos de la conductora y les dieron una nueva vida.

El vestido rojo de 33 kilos

El outfit favorito de Gali fue un vestido rojo que tan solo de la falda, pesaba 33 kilos. El equipo de Iann Day le advirtió que el look tenía un peso retador y difícil de aguantar durante todo el programa, a lo que ella respondió como toda una fashion killer: No importa, me encanta.

Galilea Montijo.

Es una persona muy sensible y ese vestido refleja un antes y un después. Y conserva perfectamente la esencia de ella. Lo agarró entre lágrimas. Iván Gallegos.

Sin revelar cuál es la pieza que tocó profundamente el corazón de Galilea, los diseñadores hablaron de lo importante que fue para ellos conectar la moda con su historia, respetando su esencia y sacando el potencial de cada una de las prendas con historia.

Sin duda, Iann Day es una marca hecha con el corazón, con dos diseñadores que de manera genuina, se preocupan por la humanidad y el detalle detrás de cada diseño.

Cada look que hemos visto de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México es el resultado de una mujer que capa por capa, y costura tras costura, nos muestra quién es, con guiños a su propia historia.