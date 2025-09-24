Suscríbete
Moda

¡Giorgio Armani en Milán! Una exposición que da una mirada íntima a cinco décadas de elegancia

Más de 130 piezas seleccionadas por el propio diseñador revelan su universo creativo, con especial énfasis en los 90, en la Pinacoteca di Brera

September 24, 2025 • 
Tania Franco
Giorgio Armani

Vittoriano Rastelli/Corbis via Getty Images

Milán, la capital mundial de la moda, se prepara para rendir homenaje a uno de sus íconos más influyentes: Giorgio Armani. La exposición “Giorgio Armani: Milano, per amore” abre sus puertas mañana en la Pinacoteca di Brera, uno de los vecinos culturales del diseñador en la ciudad italiana. Con más de 133 piezas cuidadosamente seleccionadas por Armani, la muestra celebra medio siglo de trayectoria con un recorrido íntimo por su legado estético.

Giorgio Armani - Milán

David Lees/Corbis/VCG via Getty Images

A diferencia de otras retrospectivas grandilocuentes, esta exposición busca un diálogo sutil entre las prendas y los colores de las salas del museo. Los trajes greige se despliegan en una habitación de muros grises; los vestidos de noche plateados brillan sobre un fondo blanco alabastro; y en una pequeña galería pintada de azul teal, destaca un conjunto navy de suéter y falda de seda al bies que Juliette Binoche lució en el Festival de Cannes. Cada espacio potencia las texturas, tonos y siluetas que definieron la visión minimalista y refinada del diseñador italiano.

Giorgio Armani Prive y Juliette Binoche

Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

Con una especial atención a su obra de los años 90, época en la que Armani revolucionó la sastrería y el lujo discreto, esta exhibición se convierte en un viaje sensorial para los amantes de la moda y el arte. “Milano, per amore” estará abierta al público hasta el 11 de enero de 2026, convirtiéndose en una cita obligada para quienes visiten Milán en los próximos meses.

giorgio armani Milan
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Outfits para otoño
Moda
Los 5 colores en tendencia para tus outfits este otoño
September 23, 2025
 · 
Tania Franco
SOFIA BAG/ SILVIA TCHERASSI
Moda
Sofía Tcherassi: La nueva cara del lujo colombiano en México
September 22, 2025
 · 
Tania Franco
gucci-demna.jpeg
Moda
Gucci presenta la primera colección de Demna antes de su gran debut en Milán
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Marie Antoinette by Manolo Blahnik The capsule celebrates the world of Marie Antoinette...from t.jpg
Moda
¡El maximalismo a tus pies! María Antonieta según Manolo Blahnik
September 21, 2025
 · 
Tania Franco
OMH25032-PANDORA-LFW-TALISMAN-0868.jpg
Moda
Pandora Talisman se presenta en London Fashion Week 2025
En el marco de London Fashion Week, Pandora celebró la fiesta oficial de Pandora Talisman en el histórico Garden Museum
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carolina-herrera-desfile.jpeg
Moda
Carolina Herrera celebra su desfile en la Plaza Mayor de Madrid
Wes Gordon, director creativo de la firma, presentó su colección primavera/verano 2026
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Los outfits de Belly en The Summer I Turned Pretty
Moda
Los looks más icónicos de Belly en “The Summer I Turned Pretty” de la tercera temporada
La serie que superó los más de 25 millones de espectadores y marcó tendencia con los outfits de Belly. Te contamos cuáles son las marcas, los episodios y cómo recrear cada look
September 18, 2025
 · 
Tania Franco
2025Q3E_territory_engraving_go_ac_tp_pdp_product_styled_03_RGB.jpg
Moda
Pandora lanza nuevos diseños para decir lo que importa a través del grabado
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Donald Trump, Melania Trump, Kate Middleton y el príncipe William
Moda
¡Encuentro fashionista! Melania Trump en Dior y Kate Middleton con otro bolso Chanel
Con la visita de Donald Trump y la primera dama al Reino Unido, es difícil ignorar los impecables looks de la princesa de Gales y la esposa del presidente de Estados Unidos
September 17, 2025
 · 
Tania Franco