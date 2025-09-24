¡Giorgio Armani en Milán! Una exposición que da una mirada íntima a cinco décadas de elegancia

Milán, la capital mundial de la moda, se prepara para rendir homenaje a uno de sus íconos más influyentes: Giorgio Armani. La exposición “Giorgio Armani: Milano, per amore” abre sus puertas mañana en la Pinacoteca di Brera, uno de los vecinos culturales del diseñador en la ciudad italiana. Con más de 133 piezas cuidadosamente seleccionadas por Armani, la muestra celebra medio siglo de trayectoria con un recorrido íntimo por su legado estético.

David Lees/Corbis/VCG via Getty Images

A diferencia de otras retrospectivas grandilocuentes, esta exposición busca un diálogo sutil entre las prendas y los colores de las salas del museo. Los trajes greige se despliegan en una habitación de muros grises; los vestidos de noche plateados brillan sobre un fondo blanco alabastro; y en una pequeña galería pintada de azul teal, destaca un conjunto navy de suéter y falda de seda al bies que Juliette Binoche lució en el Festival de Cannes. Cada espacio potencia las texturas, tonos y siluetas que definieron la visión minimalista y refinada del diseñador italiano.

Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

Con una especial atención a su obra de los años 90, época en la que Armani revolucionó la sastrería y el lujo discreto, esta exhibición se convierte en un viaje sensorial para los amantes de la moda y el arte. “Milano, per amore” estará abierta al público hasta el 11 de enero de 2026, convirtiéndose en una cita obligada para quienes visiten Milán en los próximos meses.