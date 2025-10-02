Guess Watches lanza una colección cápsula con causa

Octubre no solo se viste de rosa: también se llena de intención. Este mes, GUESS Watches, de la mano de Regency, presenta una colección cápsula que fusiona moda, propósito y un recordatorio tan importante como personal: dedicarte tiempo a ti misma también es una forma de cuidarte.

Como parte de este compromiso, y continuando con su iniciativa anual, GUESS Watches realizará una donación a Fundación CIMA, una organización mexicana enfocada en la prevención, detección oportuna y acompañamiento de mujeres con cáncer de mama. Una causa que cobra aún más fuerza cuando entendemos que el autocuidado va mucho más allá del skincare: también se trata de autoexploración, consciencia y tiempo para ti.

Sparkling Pink

Un accesorio radiante con propósito claro

Diseñado para brillar sin esfuerzo, Sparkling Pink reinterpreta la silueta clásica de la marca con detalles que lo convierten en una joya de muñeca. Su caja rectangular de acero reciclado en tono oro rosa, esfera rosa claro y correa de silicona suave logran ese equilibrio entre lo femenino, lo funcional y lo significativo. Un accesorio que ilumina cualquier look… y un recordatorio de poner atención en ti.

Sporting Pink

Actitud, estilo y una causa detrás

Con un enfoque más urbano y deportivo, Sporting Pink es una declaración de estilo con carácter. Caja de policarbonato rosa transparente, esfera multifunción negra y correa en contraste lo convierten en una pieza que puede ir del entrenamiento al día a día con un solo giro.