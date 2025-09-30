GUESS Watches presenta un nuevo esencial para la temporada otoño-invierno

La nueva temporada arranca con piezas que reafirman la importancia de los básicos bien ejecutados. En el marco de su colección Otoño-Invierno 2025, GUESS Watches presenta un reloj masculino que condensa el espíritu de esta temporada: tonos sobrios, líneas limpias y una presencia silenciosa pero segura.

El nuevo modelo disponible en diferentes tonos, negro, oro y café metálico, presenta una mezcla profunda que funciona como extensión natural del guardarropa de otoño. Su caja rectangular de acero reciclado, junto con una carátula en bronce satinado y brazalete metálico, aportan estructura y fluidez a partes iguales.

Diseño que se adapta al ritmo de la temporada

Este reloj está pensado para quienes se mueven entre lo profesional y lo casual con la misma intención. Funciona igual con una camisa de franela y jeans oscuros que con un suéter de cuello alto y abrigo largo. Su diseño estilizado permite que se lleve con discreción, pero siempre con peso visual.

El acabado cálido, los materiales reciclados y su resistencia al agua lo convierten en una pieza útil y elegante, perfecta para la temporada de capas, tonos tierra y estilo con intención.

Una nueva forma de marcar el tiempo

GUESS Watches sigue apostando por el equilibrio entre funcionalidad y estética. Este modelo es para quienes valoran la precisión en el diseño tanto como en los gestos. Un accesorio que no busca atención inmediata, pero sí dejar una impresión duradera.