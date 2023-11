Jaeger-LeCoultre celebra el debut de la exposición The Reverso Stories

IRON 23, fue el escenario perfecto para presentar la exposición The Reverso Stories de la firma relojera suiza, Jaeger-LeCoultre, quienes abrieron las puertas de la galería en Nueva York para la muestra temporal que estará a partir del 3 y hasta el 22 de noviembre en la Gran Manzana.

La inauguración de la exhibición de Jaeger-LeCoultre contó con invitado especial Cortesía

Invitados de lujo en la celebración de The Reverso Stories de Jaeger-LeCoultre

En una velada privada, los embajadores globales de Jaeger-LeCoultre, Lenny Kravitz, Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult se dieron cita en el recinto, para disfrutar de la celebración junto a la modelo Maya Stepper, el actor Aldis Hodge, el DJ Brendan Fallis, el actor Eric Rutherford y más.

Una noche inolvidable

En homenaje a los orígenes del Reverso en el apogeo de la era de la Prohibición y a su diseño Art Déco, el 1931 Café se transformó en un bar clandestino para la noche, con música del DJ Isaac Likes. También estuvieron presentes la artista coreana Yiyun Kang y la “Mejor pastelera del mundo” Nina Métayer, quienes crearon proyectos para la exposición en el marco del programa Made of Makers de Jaeger-LeCoultre, una serie de asociaciones artísticas que amplían el diálogo entre la relojería y otras formas de arte.

Cortesía

Un legado histórico

Creado por Jaeger-LeCoultre como parte de su misión de ampliar la conversación cultural en torno al diseño y la relojería, Reverso Stories ofrece a los visitantes una inmersión profunda en el universo creativo y cultural de este ícono del diseño de relojes a lo largo de más de 90 años desde su nacimiento en 1931.

Una experiencia imperdible

La exposición The Reverso Stories de Jaeger-LeCoultre se presenta en IRON 23, en Nueva York, del 3 al 22 de noviembre de 2023, convirtiéndose en un must seen de la Gran Manzana.

Conoce más dando click aquí.