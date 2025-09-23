Los 5 colores en tendencia para tus outfits este otoño

El otoño es la temporada perfecta para renovar tu clóset y atreverte con tonalidades que reflejan calidez y elegancia fashionista. Más allá del clásico negro, hay colores que este año destacan en las pasarelas y street style, convirtiéndose en must-haves para elevar cualquier outfit.

1. Terracota chic

Este tono terroso, inspirado en la arcilla y el ladrillo, es uno de los preferidos para la temporada. Funciona en abrigos, vestidos fluidos y accesorios de piel. Es cálido, sofisticado y combina perfecto con neutros como el beige o el camel.

skynesher/Getty Images

2. Verde

El verde oscuro, casi esmeralda, es un color elegante que aporta sobriedad y frescura a tus looks. Ideal en su versión velvet para trajes, blazers o vestidos midi, y en complementos como bolsos estructurados.

Thomas Barwick/Getty Images

3. Mostaza dorada

Un clásico del otoño que nunca falla. Su luz aporta calidez a las pieles y se ve increíble en tejidos gruesos como lana o pana. Pruébalo en sweaters oversize, pañuelos o botines para dar un toque vibrante al outfit.

Thomas Barwick/Getty Images

4. Burgundy

El rojo vino es sinónimo de otoño elegante. Este color tiene un magnetismo único, ideal para labios, bolsos y trench coats. Funciona como neutro con tonos tierra y aporta un aire parisino chic.

5. Azul medianoche

El nuevo negro del otoño. Este azul profundo sustituye al negro en trajes y vestidos largos, aportando misterio y sofisticación. En accesorios metálicos o terciopelo, eleva cualquier look nocturno.

Igor Ustynskyy/Getty Images

Este otoño, atrévete a salir de lo convencional. Cada uno de estos colores es versátil, elegante y fácil de combinar, perfecto para reinventar tu estilo y destacar con piezas que hablen por sí solas. Así, tus outfits no solo se adaptan a la temporada, sino que se vuelven protagonistas.