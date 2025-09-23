Suscríbete
Moda

Los 5 colores en tendencia para tus outfits este otoño

Del terracota al verde bosque: descubre los tonos que transforman cualquier look en pura tendencia otoñal

September 23, 2025 • 
Tania Franco
Outfits para otoño

Olena Ruban/Getty Images

El otoño es la temporada perfecta para renovar tu clóset y atreverte con tonalidades que reflejan calidez y elegancia fashionista. Más allá del clásico negro, hay colores que este año destacan en las pasarelas y street style, convirtiéndose en must-haves para elevar cualquier outfit.

1. Terracota chic

Este tono terroso, inspirado en la arcilla y el ladrillo, es uno de los preferidos para la temporada. Funciona en abrigos, vestidos fluidos y accesorios de piel. Es cálido, sofisticado y combina perfecto con neutros como el beige o el camel.

outfits de otoño

skynesher/Getty Images

2. Verde

El verde oscuro, casi esmeralda, es un color elegante que aporta sobriedad y frescura a tus looks. Ideal en su versión velvet para trajes, blazers o vestidos midi, y en complementos como bolsos estructurados.

Outfit verde para otoño

Thomas Barwick/Getty Images

3. Mostaza dorada

Un clásico del otoño que nunca falla. Su luz aporta calidez a las pieles y se ve increíble en tejidos gruesos como lana o pana. Pruébalo en sweaters oversize, pañuelos o botines para dar un toque vibrante al outfit.

outfits de otoño

Thomas Barwick/Getty Images

4. Burgundy

El rojo vino es sinónimo de otoño elegante. Este color tiene un magnetismo único, ideal para labios, bolsos y trench coats. Funciona como neutro con tonos tierra y aporta un aire parisino chic.

Burgundy outfit - look de otoño

Pinterest.

5. Azul medianoche

El nuevo negro del otoño. Este azul profundo sustituye al negro en trajes y vestidos largos, aportando misterio y sofisticación. En accesorios metálicos o terciopelo, eleva cualquier look nocturno.

Outfit para otoño

Igor Ustynskyy/Getty Images

Este otoño, atrévete a salir de lo convencional. Cada uno de estos colores es versátil, elegante y fácil de combinar, perfecto para reinventar tu estilo y destacar con piezas que hablen por sí solas. Así, tus outfits no solo se adaptan a la temporada, sino que se vuelven protagonistas.

looks de otoño otoño
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
SOFIA BAG/ SILVIA TCHERASSI
Moda
Sofía Tcherassi: La nueva cara del lujo colombiano en México
September 22, 2025
 · 
Tania Franco
gucci-demna.jpeg
Moda
Gucci presenta la primera colección de Demna antes de su gran debut en Milán
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Marie Antoinette by Manolo Blahnik The capsule celebrates the world of Marie Antoinette...from t.jpg
Moda
¡El maximalismo a tus pies! María Antonieta según Manolo Blahnik
September 21, 2025
 · 
Tania Franco
OMH25032-PANDORA-LFW-TALISMAN-0868.jpg
Moda
Pandora Talisman se presenta en London Fashion Week 2025
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carolina-herrera-desfile.jpeg
Moda
Carolina Herrera celebra su desfile en la Plaza Mayor de Madrid
Wes Gordon, director creativo de la firma, presentó su colección primavera/verano 2026
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Los outfits de Belly en The Summer I Turned Pretty
Moda
Los looks más icónicos de Belly en “The Summer I Turned Pretty” de la tercera temporada
La serie que superó los más de 25 millones de espectadores y marcó tendencia con los outfits de Belly. Te contamos cuáles son las marcas, los episodios y cómo recrear cada look
September 18, 2025
 · 
Tania Franco
2025Q3E_territory_engraving_go_ac_tp_pdp_product_styled_03_RGB.jpg
Moda
Pandora lanza nuevos diseños para decir lo que importa a través del grabado
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Donald Trump, Melania Trump, Kate Middleton y el príncipe William
Moda
¡Encuentro fashionista! Melania Trump en Dior y Kate Middleton con otro bolso Chanel
Con la visita de Donald Trump y la primera dama al Reino Unido, es difícil ignorar los impecables looks de la princesa de Gales y la esposa del presidente de Estados Unidos
September 17, 2025
 · 
Tania Franco
20250915_78A9774.jpg
Moda
BVLGARI INAUGURA SU EXPOSICIÓN MÁS GRANDE DE LA HISTORIA EN JAPÓN ‘BVLGARI KALEIDOS
COLORES, CULTURAS Y ARTESANÍAS’, CON UNA INAUGURACIÓN MEMORABLE EN EL CENTRO NACIONAL DE ARTE DE TOKIO
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez