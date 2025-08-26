¿Más de medio millón? Lo que se sabe del precio del anillo de Taylor

El compromiso de Taylor Swift llegó acompañado de una joya a la altura del momento: un anillo de estilo vintage con un diamante antiguo montado en oro amarillo de 18 quilates. La elección dialoga con el gusto de la cantante por las piezas con narrativa y guiños de herencia: lujo con significado.

Se apunta a que el diseño podría ser de Kindred Lubeck para Artifex Fine Jewelry. La pieza sería de oro amarillo de 18k y montaría un diamante antiguo que algunos especialistas estiman entre 7 y 10 quilates. En cuanto al precio, las estimaciones lo colocan por encima de 500 mil USD y, en escenarios altos, cerca del millón, sin confirmación oficial.

Con esta pieza, Swift confirma que el verdadero lujo está en las joyas que cuentan una historia.