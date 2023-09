Michelle Salas debuta como la nueva “friend of the house” de Tiffany & Co.

Durante la glamorosa alfombra azul, Michelle Salas compartió su felicidad al unirse a la familia de Tiffany & Co, destacando cómo Tiffany ha tenido una presencia constante en su vida, Michelle afirmo: “Mis primeras joyas fueron de Tiffany”.

El evento “Diamonds and Wonders” de Tiffany & Co. ofreció a los invitados una experiencia verdaderamente única al sumergirse en el universo de la joyería de lujo y la sofisticación donde a través de salas que exhibían incontables, gemas diamantes, y relojes atemporales. En esta ocasión especial, Michelle tuvo el privilegio de adentrarse en un ambiente único y elegante que no solo resultó en una experiencia envolvente, sino también en un encuentro con amigos, con quienes compartió risas y conversaciones mientras disfrutaban de la celebración.

Michelle Salas deslumbró a todos con su impecable estilo, luciendo aretes y anillos diseñados por Jean Schlumberger para Tiffany & Co., que se fusionaron en armonía con su vestido Chanel SS23 en terciopelo iridiscente en tonos dorados y multicolores.

Los delicados detalles en los tirantes y el escote realzaban el vestido, y el cinturón, característico de Chanel, completaba el look de impacto. La participación de Michelle Salas en “Diamonds and Wonders” fue una fusión perfecta de elegancia, lujo y alegría al unirse a la prestigiosa familia de Tiffany & Co., creando así un evento inolvidable.