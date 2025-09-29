Silvia Venturini deja la dirección creativa de la casa de moda Fendi

La heredera de la dinastía Fendi cierra este capítulo en su vida profesional para asumir un nuevo rol como presidenta honoraria de la firma. Su última colección en la Semana de la Moda en Milán estuvo llena de color y elegancia. Ahora, Silvia se encargará de preservar el legado artesanal de la marca y expandir el universo de Fendi.

Tras liderar durante años las colecciones femeninas y accesorios como el bolso Baguette 1997, popularizado por Sex and the City, así como el bolso Peekaboo 2009, convertido en un clásico atemporal, Silvia Venturini Fendi inicia otra etapa con su nueva misión de cuidar el legado, la historia y la artesanía de Fendi, manteniendo su influencia en el mundo del lujo.

La emblemática figura de la casa de lujo romana marcó el fin de una era cargada de tradición, creatividad y legado familiar. Será a partir del 1 de octubre que Silvia asumirá el rol de presidenta de honor de la firma que pertenece a su familia.

Hija de la casa, perteneciente a la tercera generación de la familia Fendi, ha estado al frente de la dirección creativa de Fendi durante más de tres décadas. Silvia fue muy amiga de Karl Lagerfeld, quien fue director creativo de Fendi desde 1965 hasta su fallecimiento en 2019. Mientras Karl se enfocaba en la línea femenina, Silvia trabajaba en accesorios y la moda masculina.

Silvia se dedicó a definir la visión estética de la marca, diseñar colecciones de ropa y accesorios, elegir colores, formas y materiales, además de supervisar las campañas publicitarias, desfiles y colaboraciones.