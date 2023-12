El último evento del año para LuxuryLab Women, el tan esperado End of the Year Experience, tomó lugar el pasado martes. Esta celebración no solo marcó el fin del año, sino que fue la una oportunidad perfecta para hacer un repaso sobre el aprendizaje de un año más, reuniendo a mujeres destacadas en distintas áreas del lujo.

Nilda Chiaraviglio, la renombrada psicoterapeuta argentina fue oradora principal del evento. Con más de treinta años de experiencia, su especialización en relaciones de pareja y sexología, la han convertido en una voz influyente y respetada.

Cortesía

Ana Pazos, la mente maestra detrás de LuxuryLab Women, dio la bienvenida a las presentes. En un mensaje inicial, repasó los eventos exclusivos del año y nos invitó a una medictación guiada en la que visualizamos nuestros logros del año, porque al igual que LuxuryLab Women, celebramos un año de victoria.

Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab Global, presentó a la Dra. Nilda Chiaraviglio, quien impartió una charla titulada “Un Nuevo Liderazgo: Gestión y Resolución de Conflictos en Equipo”. Enfocada en los desafíos actuales que enfrentan las mujeres en sus ámbitos personal y profesional, la conferencia abrió puertas a un diálogo esclarecedor.

El cierre del evento estuvo a cargo de Sebastián Casanova, director de Lincoln en México. Tras un brindis emotivo, invitó a las asistentes a disfrutar de una experiencia de spa exclusiva en Royal Thai Spa.

Cortesía

End of the Year Experience no solo fue un adiós emocionante al año, sino también una plataforma de aprendizaje y conexión para todas las presentes. LuxuryLab Women cumplió su compromiso de ofrecer experiencias inspiradoras que empoderan a las mujeres como agentes de cambio y éxito.

Y para culminar con un toque excepcional, LuxuryLab Women anunció la oferta gratuita de un curso de desarrollo profesional y personal desde el 1 de diciembre hasta el 30 de marzo de 2024. Esta iniciativa subraya su firme compromiso de continuar respaldando y fomentando el crecimiento integral de las mujeres en todos los aspectos de sus vidas.