Ana Elena Mallet y Pilar Obeso, preparan una nueva exposición en el Museo Nacional de San Carlos

Ana Elena Mallet y Pilar Obeso crean una estrategia para poner en alto el diseño femenino mexicano, nos platican cómo inició la alianza y los planes que tienen para el futuro. Ana Elena Mallet, quien es historiadora del arte por profesión, es pionera en el ámbito de exposiciones de moda en museos y tiene como objetivo consolidar al diseño tanto en el campo académico, como en el profesional en México, “hace más de 22 años que hago exposiciones de diseño y en aquel entonces no se realizaban en el país. La primera exposición de moda de la que hay registro, la hice en el 2020. Fue un gran reto, ya que tuve bastantes complicaciones para conseguir los fondos y montar la exposición. El día de la inauguración, un grupo de artistas hizo una manifestación argumentando que este tipo de exposiciones no deberían de estar en un museo. Pero, eso fue la semilla para empezar todo, desde aquel entonces, busco abrir puertas para que los diseñadores empiecen a tener un lugar en los museos”, comenta Ana Elena.

La alianza con Pilar Obeso se crea hace más de una década con un voluntariado con Ana Elena, nos comenta Pilar, “soy diseñadora de modas, pero en algún momento me interesó más la idea del diseño en los museos, así empiezo a trabajar con Ana Elena. Durante casi diez años, dirigí un estudio de diseño y a la par trabajaba con ella”.Tras tener un dialogo de colegas, se proponen trabajar en equipo para curar la exposición “Diseño en femenino. México 1940 - 2022” en el Museo Franz Mayer, donde lograron reunir alrededor de 110 mujeres con más de 335 piezas, las cuales puedes conocer hasta el 18 de abril del presente año. Ana Elena nos comenta cómo fue reunir el talento de mujeres nacionales, indígenas y extranjeras que desarrollaron su practica en territorio mexicano. “Fue un trabajo de investigación de dos años, quisimos dar un panorama histórico del diseño en México. Teníamos claro que queríamos presentar a las pioneras en el diseño desde mediados del siglo XX. Las mujeres en México han trabajado en el ámbito del diseño a lo largo de la historia, aunque no lo hacían profesionalmente o no eran recibidas como diseñadoras, siempre han tenido una intuición por involucrarse en la cultura material”. Tras la gran aceptación de la exposición en México, ahora tendrán una versión de la exposición en España y planean su nueva exposición en territorio mexicano, nos platica Ana Elena, “en octubre tendremos una edición de la exhibición en la Casa de México en Madrid.

Además, estamos trabajando juntas una exposición para finales de año en el Museo Nacional de San Carlos, asociado con su colección europea de los siglos XVI, XVII y XVIII”. Esta alianza busca tener una visión de dos generaciones con bagajes culturales distintos, donde se muestre a las diseñadoras de México que han doblegado estructuras y normas sociales, mostrando una práctica incluyente. Estos espacios establecen alternativas a las narrativas dominantes y aporta lecturas distintas a las hasta ahora establecidas en la historia del diseño.