Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre la relación con sus padres

Meses después de que empezaran los rumores de distanciamiento entre Brooklyn y el resto de la familia, no se han vuelto a reunir y todo pinta a que las cosas seguirán igual.

La presunta disputa se hizo pública a principios de 2025, cuando Romeo, el hermano de Brooklyn, comenzó a salir con Turnball, una modelo que, según se informa, también había salido con Brooklyn. Esto causó tensión entre los hermanos, y dos meses después, en mayo, Brooklyn y Nicola no asistieron a eventos familiares importantes.

Brooklyn Beckham se encuentra estos días en Nueva York participando en la Ryder Cup, un torneo que enfrenta a golfistas de Europa y Estados Unidos. En esta ocasión habló con los periodistas de Daily Mail sobre la situación que mantiene con sus padres.

Al preguntarle si eran ciertos los rumores que afirmaban que llevaba meses sin tener comunicación con sus padres dijo, “todo el mundo siempre va a decir tonterías”, y añadió que está feliz con su esposa, quien ha sido su gran apoyo.

“Siempre habrá gente que diga cosas negativas, pero tengo una esposa que me apoya mucho. Ella y yo simplemente hacemos lo nuestro, nos concentramos y trabajamos. Y somos felices”.

Sin embargo, Brooklyn no asistió al cumpleaños 50 de su padre, ni tampoco acompañó a la familia en las vacaciones de verano donde si asistieron todos los integrantes. Y por si fuera poco, Victoria y David no asistieron a la renovación de votos matrimoniales de Nicola y Brooklyn en agosto de este año. Ahora veremos si deciden reunirse en la Navidad.