¿De cuánto es la fortuna de Christian Nodal? Esto reveló el artista

El cantante mexicano Christian Nodal visitó recientemente el programa español “La Resistencia”, donde se sometió a preguntas incisivas sobre su vida privada, incluyendo su patrimonio económico. David Broncano, el presentador, no dudó en indagar sobre la riqueza acumulada por el joven artista de 24 años.

La pregunta directa de Broncano fue: “¿Dinero en el banco? ¿Cuánto dinero, cuál es el patrimonio total tuyo?”. Ante esta interrogante, Nodal respondió de manera ingeniosa, sugiriendo utilizar a los asistentes virtuales del teléfono para obtener esa información.

"¿Por qué no le preguntas a Siri cuál es el net worth de Christian Nodal?, y eso ahí va a salir. Porque yo la verdad no quisiera que saliera de mi boca la promoción para que me secuestren”, comentó entre risas.

El presentador tomó la sugerencia del cantante y posteriormente leyó la información. “De acuerdo a sitios como IMDB o Forbes, el patrimonio neto de Christian Nodal es de 120 millones de dólares”, dijo el presentador.

La noticia dejó al cantante con un gesto actuado de sorpresa, y aunque no confirmó ni negó la cifra, su reacción sugiere que la cifra podría no ser del todo inexacta.

La revelación sobre la supuesta fortuna de Nodal ha generado comentarios y especulaciones en las redes sociales, donde los fanáticos expresan sorpresa y admiración por el éxito económico alcanzado por el joven artista. Su participación en “La Resistencia” ha añadido un capítulo intrigante a la imagen pública de Christian Nodal, quien se ha destacado tanto por su talento musical como por su vida personal y relaciones amorosas mediáticas.