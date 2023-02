Diana Bovio nos habla de su incursión en el mundo del espectáculo

Desde muy chica, Diana supo que a lo que quería dedicarse era a la actuación.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Cortesía

A muy corta edad, Diana Bovio empezó a apreciar lo que es representar un personaje debido a que sus padres, siempre han sido muy apasionados por el cine. “Desde chica nos ponían películas con actuaciones muy potentes, me encantaba ver novelas y soñar que ahí andaba yo también”, declaró. Tras haberse mudado de Monterrey a la Ciudad de México, comenzó a buscar oportunidades y pasó 5 años presentándose y trabajando en castings, al poco tiempo se le dio la oportunidad y hasta la fecha, no ha parado. Diana ha tenido la oportunidad de trabajar con gente talentosa desde el inicio de sus proyectos. El primer protagónico que obtuvo fue en una película enfocada en el género de terror, misma que ganó un premio en España al tiempo de su estreno.

“Mirreyes vs Godínez fue el proyecto que me posicionó fuerte dentro de la industria. A partir de ahí no he parado de trabajar. El género que me abrió las puertas fue la comedia, pero también estoy dispuesta a probar un poco de todo, sobre todo ahorita que estoy en otro momento de mi carrera”, comentó. Después de haber interpretado a múltiples personajes, Diana reconoce que darle vida a Olivia en la obra de teatro “Noche de Reyes” ha sido una de sus experiencias favoritas, ya que es uno de los personajes con los que más se ha encariñado y pudo conectar en muchos aspectos. Por otro lado, interpretar a Nancy en Mirreyes vs Godínez, fue todo un reto para ella, pero gracias a su interpretación llegó al ojo de la industria y de la gente. “Nancy es como mi alter ego, siento que en alguna dimensión podría ser ella. Me encantó como quedo al final armado el personaje, me identifique con su seguridad y determinación. Fue un personaje que me ayudo a crecer tanto personal como profesionalmente”, declaró Diana Bovio. Te puede interesar: EL DISEÑADOR ÁLEX SIORDIA NOS HABLA DE SU NUEVA COLECCIÓN