El Papa Francisco hace una peculiar broma durante su hospitalización

El Papa Francisco se encuentra hospitalizado desde el pasado viernes debido a una infección respiratoria que resultó en una neumonía en ambos pulmones, sin embargo, eso no lo ha hecho perder su característico sentido del humor.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó al pontífice en su habitación en el hospital Gemelli en Roma, el miércoles, donde el Papa Francisco hizo una broma sobre su estado de salud.

“Alguien rezó para que el Pontífice fuera al Paraíso, pero el Maestro de las Misas pensó que igual me dejaba aquí”, bromeó el Papa Fracisco, según reportó el diario italiano Corriere della Sera.

De acuerdo con el citado medio, el Papa Francisco, de 88 años de edad, habló con la respiración ligeramente entrecortada, pero mantuvo su característica sonrisa y el brillo en sus ojos mientras recibía a la primera ministra en la décima planta del hospital romano.

El pontífice se refirió a las especulaciones en torno a su salud y dijo: “Sé que hay gente por ahí que dice que ha llegado mi hora. ¡Siempre llaman a la desgracia!”.

El Papa Francisco Instagram @vaticannews.es

¿Qué le han dicho los médicos al Papa Francisco?

Durante su encuentro con Giorgia Meloni, el Papa Francisco habló de los consejos que le han dado los médicos para su recuperación: “Los médicos me han dicho que necesito tomarme un tiempo. No debo reunirme con mucha gente y no puedo trabajar mucho aquí”.

“No podré vivir el Santo Jubileo en persona. Los médicos me han dicho que debo tener cuidado con mi salud, o iré directo al cielo”, añadió.

Así fue visita de la primera ministra italiana al Papa Francisco

Según reportaron desde Italia, la visita de la primera ministra comenzó a las 15:100 horas y terminó a las 15:30, solo 20 minutos después.

“Estoy muy contenta de haberle encontrado atento y receptivo”, explicó Giorgia Meloni. “Como siempre, estuvimos bromeando. El Papa no ha perdido su proverbial sentido del humor”.

La mandataria aprovechó la oportunidad para mostrarle su agradecimiento al Papa Francisco: “quería expresar al Papa Francisco, en nombre de toda la nación, nuestra gratitud por el bien que ha hecho durante estos años de pontificado”.

¿Qué es la neumonía bilateral, la condición que sufre el Papa Francisco?

El Papa Francisco desarrolló una neumonía en ambos pulmones, según dieron a conocer desde el Vaticano.

“La tomografía computarizada de tórax a la que se sometió el Santo Padre (...) demostró la aparición de una neumonía bilateral, que requirió tratamiento farmacológico adicional”, dijo el Vaticano recientemente.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la neumonía es una infección provocada por diversos microorganismos como bacterias, virus y hongos, que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Estos sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, lo que provoca síntomas como tos con flema o pus, fiebre, dolor en el pecho al respirar o toser, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos, dificultad para respirar, temperatura corporal más baja de lo normal (en adultos mayores de 65 años y personas con un sistema inmunitario débil).

El término bilateral significa que la infección se encuentra en ambos pulmones.

De acuerdo con el periodista Matteo Bruni, “el Papa ha transcurrido una noche tranquila, se ha levantado y ha desayunado en un sillón”, dijo este jueves 20 de febrero.