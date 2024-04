ENTREVISTA: Edison Ruiz nos habla sobre la serie que protagoniza en Canadá

Edison Ruiz comienza la plática compartiéndonos la diferencia entre trabajar en una producción de Estados Unidos y una en Canadá, y qué fue lo que lo atrajo a este proyecto.

“Me buscaron desde Quebec preguntándome primero si hablaba francés, (risas). Después me llegaron dos escenas con el resumen de la serie y las características del personaje. Veinte días después ya tenía un casting. Ese mismo día tuvimos la negociación y quedó cerrado”.

Edison menciona que le fue muy grato involucrarse con la cultura francocanadiense del campo, ya que, aunque porta orgullosamente a México, el actor dice no haber llevado la bandera en sentido de singularidad, siino para formar parte de una comunidad más grande.

“Para mí fue una gran combinación llevar esa interpretación enfrente de cámaras, pero llevarla detrás de ellas es el trabajo más importante . Con mis compañeros decidí mostrarme como soy, me acerqué de una forma muy humilde porque la verdad es que había mucha gente de toda América Latina”.

Cuando Edison voltea al pasado y recuerda el momento en el que decidió empezar a actuar

“Soy un total agradecido con la vida. En lo laboral estoy muy contento. Amo lo que hago, ¿y aparte me pagan? ¡Wow! Lo que siempre he querido es dejarle una buena experiencia a las personas que conozco. Creo que he crecido dentro de una persona que le gusta trabajar, que pica piedra y en general no puedo más que dar gracias a todas las personas con las que he trabajado. En el futuro solo veo triunfo”.

Para la segunda temporada de “Temporada de frambuesas”, el actor comparte lo que podemos esperar.

“En la primera temporada sufrimos la muerte de un personaje y sobre eso se desarrolla todo. Para la segunda, comenzamos a encontrar las historias de los demás personajes, cuáles son los problemas de uno, las metas de otro y de los demás. Algo importante es que no se pierde el lenguaje de cada nacionalidad. Por otro lado, siendo una comedia dramática, es muy divertido tener esa dualidad en una serie”.

Respecto a lo que más aprendió de la serie, su personaje y la historia, el actor tiene mucho que compartir.

“Yo creo que reafirmo condicones mías. Me llevo mucho la humildad de trabajar. Todos los actores francocanadienses que estuvieron en la serie son ganadores de premios y sumamente reconocidos en ese país. Pero en ningún momento se sintió que alguien fuera más importante que los demás. Me llevo su cariño y su respeto, todos nos admiramos mutuamente por los proyectos en los que hemos trabajado”.

Choque de culturas

Las culturas europeas suelen ser un poco más cerradas que la mexicana, se mantienen dentro de sus grupos cercanos y a veces pueden no ser tan cálidas como los mexicanos. Sin embargo, Edison menciona que este no fue el caso durante la producción.

“Un recuerdo que tengo es que la coprotagonista Sandrine Bisson, quien no hablaba inglés ni español y nuestro momento de comunicarnos es cuando fumábamos juntos, entonces se nos acercaba alguien para traducirnos, eso es crear colectividad”.

Finalmente, después de lo que ha aprendido a lo largo de su carrera y ahora con este proyecto, Edison nos comparte lo más importante de este aprendizaje.

“Desde chavos sabemos que queremos ser de grandes. Lo sentimos y vibramos. A los nueve años le dije a mi mamá que iba a ser actor, después, involucrme en obras de teatro me ayudó a confirmarlo. Creo que se trata de seguir nuestros instintos, pero seguirlos también implica relajación, paciencia y seguir señales o lo que tú creas. Cada uno de nosotros se ve a uno mismo de distinta manera, el chiste es trabajar, leer, hacer el trabajo y vivir”.