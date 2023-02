Este es el mejor destino para conocer la Ciudad de México en todo su esplendor

“The City is Whispering to You”, es la nueva campaña de The Ritz-Carlton, Mexico City, enfocada en presentar las diferentes experiencias y cultural tastemakers; los cuales se conectan con la decoración icónica, vistas incomparables y piezas de arte que el hotel ofrece a sus huéspedes.

Un antes y un después

Desde su apertura, The Ritz-Carlton, Mexico City se ha distinguido por brindar una oferta que va más allá de la hospitalidad, con experiencias únicas que se vuelven inolvidables para quienes los visitan. Es por ello que hoy día es reconocido como uno de los destinos más importantes y especiales, ubicados en el corazón de Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

Lo que lo hace especial:

Por sus lujosas vistas panorámicas hacia el Parque de Chapultepec, el exquisito viaje culinario que SAMOS ofrece, los tratamientos insignia del spa de ensueño, sin olvidar las diversas actividades que se pueden explorar cerca; como visitar el icónico Ángel de la Independencia, el Museo de Antropología y más, es que The Ritz-Carlton, Mexico City es el destino ideal para vivir a flor de piel lo que la capital mexicana tiene para ofrecer.