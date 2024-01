“Estoy muy orgullosa de mi carrera, porque la he construido sola”, Marlene Favela.

“Hay proyectos con los que sueñas y los decretas, y tarde o temprano se concretan. Eso me pasó con El Maleficio”, nos cuenta con emoción Marlene Favela, protagonista de la nueva versión del clásico de la televisión mexicana que ha roto récord de audiencia y ha cautivado al público.

¿Cómo llegó este proyecto a tu vida?

Cuando escuché que lo iban a volver a hacer, se lo pedí al universo, pues moría por hacer una novela como tal, diferente y de misterio, aún bajo el estilo del melodrama. Beatriz era un papel que añoraba, más porque venía de “El amor invencible”, en donde me tocó ser la gran villana y quería demostrarle al público mi capacidad como actriz y compartir otras facetas.

¿Qué fue lo que más disfrutaste?

Yo disfruté “El Maleficio” desde el día uno que hice casting, hasta el último día de grabación. Es un proyecto complejo con una historia que va poco a poco, pero que cuando te atrapa, ya no te escapas. Tiene una manufactura preciosa como todo lo que hace el productor José Alberto Castro, pero al final es una historia de amor envuelta en un misticismo que la hace muy especial.

¿Cómo ha sido la respuesta del público?

Hay una dualidad muy grande, pues hay gente que vio la versión original y que tenía curiosidad de ver la nueva propuesta, así como también está la gente que no sabía nada de la historia. Es una novela que atrapa y que expone el deseo, un sentimiento muy humano. Por otro lado, también está la historia de amor. Por ello, es un proyecto tanto para los amantes del género romántico y el de misterio, así como para diversas generaciones. Yo estoy muy contenta y agradecida por la respuesta del público.

¿Hablando de esos deseos, a qué estás dispuesta tú por alcanzar tus sueños?

Me considero una persona con buenas bases, y aunque he estado en momentos y etapas de mi vida en las que pude haber hecho cosas por lograr cosas, nunca sucedió. Yo creo y defiendo mis valores e ideales, y creo que hay cosas que no tienen precio. Asimismo, creo en el amor, el triunfo y el éxito sin necesidad de pasar por encima de otros, sin necesidad de lastimar a alguien más. En ese sentido, puedo asegurar que soy una mujer de muchas reglas y límites.

¿Cómo fue trabajar con el elenco de El Maleficio?

A todos los quiero y los respeto, algunos son mis amigos, otros son buenos compañeros de trabajo, sin embargo, con Sofía Castro me tocó compartir muchísimo y fue increíble. La amistad que se creó es muy especial. También, ya me había tocado trabajar con Vero Montes, que es mi amiga de más tiempo y la quiero mucho, fue muy especial trabajar juntas.

¿Cómo ves tu carrera hasta el momento?

Yo he sido muy bendecida porque me ha tocado hacer de todo, desde la más buena hasta la más mala, solo me falta quizá hacer comedia, lo cual me encantaría, pues solo lo he hecho en el teatro, mas no en la televisión. La ventaja de los actores es que podemos jugar y explorar muchísimo. Sin duda alguna, me encanta seguir creciendo como actriz y dejando algo al público que los haga soñar, reír, enamorarse.

¿Cuál ha sido el mayor agradecimiento y aprendizaje de tu carrera hasta ahora?

Estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho en mi carrera, porque la he construido sola. Es una trauectoria que me ha permitido hacer proyectos en el cine, la televisión, el teatro, y trabajar tanto en México como en el extranjero. Y me falta mucho, pues no creo estar satisfecha o creerme experta, yo sigo aprendiendo. Mi mayor aprendizaje es que no sé nada, pues cada proyecto para mí implica comenzar de cero, volver a aprender, a crecer. También, es importante tomar la vida y nuestra carrera con humildad, hoy puedo ser protagonista y mañana no, pero todos los trabajos son válidos y muy dignos.