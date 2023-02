EXCLUSIVA La actriz Lorena González nos habla de sus proyectos

Ello la ha llevado a incursionar en diversos proyectos como cortos y largometrajes, sin embargo, tiene claro que la suya no es una carrera de velocidad sino de resistencia, en la que, lo principal es conectar con los demás a través de historias que valgan la pena ser contadas.

Fotos Israel Hernández

Stylist Danilo Salazar

Peinado Lisset Allende para Hot Tools

Maquillaje Kenia Rivera para Revlon

Locación Hotel W

¿Siempre quisiste ser actriz?

Cuando era más chica, me imaginaba dedicada a ello por la fama, sin embargo, al estudiarlo comprendí que va más allá de eso, pues es realmente el arte lo que hoy me llama. Me enamoré del arte, entonces ya no me importaba si me tomaba mucho tiempo, simplemente quería prepararme y dedicarme por completo a ello.

¿Qué representa la actuación en tu vida?

Representa poder contar la vida de los que no pueden hacerlo. Es un privilegio dar a conocer historias que pueden cambiar al mundo.

¿Qué es lo que más te apasiona de la actuación?

La libertad que me da el poder expresarme y exponer cualquier emoción e idea sin filtro. Es sentirme libre dentro de un espacio seguro. Además, a través de la actuación puedo conectar con la gente y con el mundo.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia a tu carrera como actriz?

Están muy contentos. Hoy que soy adulta, confían en las decisiones que tomo y saben que puedo hacerlo. Me han visto dedicada al cien por ciento a esto, me aplauden y me apoyan por completo.

Más allá de la actuación, también llevas a cabo proyectos altruistas, ¿cómo o cuándo nació en ti el interés por ayudar a los demás?

Crecí con ese ejemplo en casa, principalmente con mi papá que tiene la empresa familiar y la fundación que apoya una causa social. Incluso antes de tener las farmacias ya hacía una labor altruista.

¿Consideras que todos deberíamos sumarnos a causas sociales o altruistas?

Creo que es una responsabilidad, si es que tienes la posibilidad o los medios para ayudar a los demás. En lo personal, me satisface mucho el poder compartir y cambiar la vida de alguien, aunque sea teniendo un simple detalle con esa persona. Cuando trabajo con la Fundación del Doctor Simi o cuando me dedico a proyectos en pro del medio ambiente, me encanta conectar con la gente y con la naturaleza, me hace sentir más cercana y humana.

¿Cómo te llevas con la idea de la fama y el reconocimiento?

Cuando actúas por amor al arte, a querer contar historias, a inspirar a gente y darle algo lindo a los demás, es desde un lugar muy humano, entonces, la fama va por otro lado. Yo no quiero que la fama me interrumpa ni me quite los pies de la tierra, pues no creo que eso sea la satisfacción ni la verdadera felicidad. Sin embargo, se agradece y sabemos que es parte de nuestro trabajo que es tan público.

¿Qué te hace mantener los pies en la tierra?

Cuando me doy cuenta de que los momentos más alegres son los más sencillos y simples, en los que conecto con una persona, cuando estoy en conexión con la naturaleza, cuando estoy con mi pareja, con mis amigos o con mi familia. Son esos momentos los que me hacen recordar que eso es lo que más importa.

¿Cuáles son tus sueños como actriz?

Quiero hacer cine en México y continuar con mi carrera en el extranjero. También quiero hacer teatro y televisión. Pero lo que más quiero es poder contar historias significativas y seguir dándole voz a las personas en México, pues considero que aún hay un sinfín de historias sin contar.