Hugo Cuesta nos habla de su libro ¿De qué se trata la vida?

Abogado corporativo, maestro, multi consejero, director, impulsor de proyectos y expositor. Hugo Cuesta es lo que hoy podemos denotar como todólogo quien afortunadamente, decidió escribir un libro en donde pudiera combinar todas sus experiencias tanto laborales, personales, y cómo de vida.

En este nuevo proyecto en forma de libro llamado “De que se trata la vida”, el autor comparte las herramientas y preguntas, sobre cómo emprenderse en sacar un proyecto de vida lleno de pasión, dedicación y amor.

Hugo empezó explicando, que debido a ciertos sucesos en la vida uno tiende a reconectarse con ciertos cuestionamientos sobre nosotros mismos, la vida que hemos llevado y que todavía nos queda por llevar.

“Todo surge de una crisis existencial cuando yo cumplí 50 años, y me di cuenta de las dudas que nos acompañan a lo largo de la vida que tiene muchos detonadores como accidentes, quiebre de negocios, muerte de un ser querido etc. Estas cosas detonan esta reconexión sobre estas dudas que muchas veces decidimos ignorar.

¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Soy feliz?

Estas son preguntas fundamentales, que Hugo nos invita a hacernos mientras leemos este libro. El autor menciona que además de tener una carrera legal, profesional y jurídica, él decidió pasarse a este lado conferencista, y filósofo de la vida. Fue entonces cuando se dio cuenta, que había muy poco escrito sobre el cuestionarse respecto a qué realmente venimos a hacer en esta vida los seres humanos. Para identificar cuál es nuestra misión, y para establecer un proyecto de vida que sea trascendente.

Hugo, ¿cómo ha sido el recibimiento de este libro entre tus lectores,compañeros de trabajo, familia y amigos?

“Ha sido extraordinario, eso me ilusiona mucho. No por las ventas, sino por la oportunidad de incidir de manera positiva en la vida de los demás. Esa es la intención de este libro, el que puedan encontrar en los planteamientos de vida profundos y páginas que los acompañen durante este cuestionamiento” compartió.

Hugo Menciona que el prólogo fue escrito por Marián Rojas, médico psiquiatra y autora, que ha discutido con Hugo la forma en que se puede encontrar la felicidad. “De pronto me ha pasado que en el aeropuerto, o después de dar una conferencia o junta, llega una persona que jamás he conocido en la vida y me dan un abrazo y un gracias con la voz cortada y lágrimas en los ojos. Me han dicho que el libro ha tocado fibras en ellos que ha cambiado por completo su vida”, afirmó.

Todos en esta vida tenemos una misión aunque todavía no la tengamos clara. En palabras de Hugo, él menciona que la inquietud del ser humano es algo con lo que nacemos y que ha existido desde siempre. Por otro lado, explican que gracias al autoconocimiento, es la manera en que llegaremos primero a descubrir esa misión de vida, para después embarcarnos en completarla. “Es muy sencillo, hoy en día para todos utilizamos waze o google maps para saber a donde vamos, ponemos el destino. Incluso aunque fuera para un viaje de cinco cuadras, si no se tiene el destino claro, a mi me parece absurdo andar por la vida de esa manera”, afirma.

La vida y el paso del tiempo son dos cosas que no podemos detener, sin embargo pareciera que hacemos todo lo posible para hacerlo y sin darnos cuenta, se nos va la vida en eso. Lo que Hugo quiere hacernos entender, es que no podemos dejar pasar ni un solo segundo y que además debemos de aprender lo mayor posible. “Crecer duele, para verse en el espejo como realmente somos, se necesita mucha madurez, mucha humildad y tener un autoconocimiento y congruencia de vida muy contundente.”

Actualmente vivimos en una era en donde necesitamos distracciones constantes, para precisamente no tener que lidiar con la introspección, nuestros miedos, nuestros anhelos más profundos. “En mi experiencia personal, hay momentos en los que la vida te acorrala y no te deja opciones que entrar de fondo al toro. Una semana después de mandar el manuscrito de este libro a la editorial, me quedé en un coma de tres semanas. Tenía covid, pneumonia, un pulmón estallado y nueve costillas rotas. Cuando el Dr. Jose Antonio Lozano leyó el libro, me dijo que parecía que era una carta del Hugo del antes del accidente al de después! La vida nos golpea tarde o temprano, es la normalidad” compartió.

Finalmente, el autor se despidió compartiendo que su tercer libro, tratará de la muerte y de cómo le dará un giro positivo a algo que es totalmente natural. “La muerte como maestra de vida, ese sería el título”.