Jeff Bezos y Lauren Sánchez visitan la casa de Frida Kahlo en CDMX

Los recién casados fueron captados turisteando en las calles de la Ciudad de México

August 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
lauren-sanchez-jeff-bezos-cdmx-turismo.jpg

Instagram @laurawsanchez

El fundador de Amazon y su esposa de origen mexicano se encuentran de visita en nuestro país a un mes de haber celebrado su boda en Venecia.

Todo parece indicar que la feliz pareja sigue disfrutando de su luna de miel recorriendo lugares como México, en especial la casa azul de Frida Kahlo ubicada en Coyoacán, al sur de la ciudad.

En videos que circulan en redes sociales se observa la presencia del multimillonario, vestido con una playera polo de color negro y pantalón de mezclilla, en la fila de acceso al recinto que fungió como vivienda de la pintora mexicana.

Junto a él se encontraba su esposa, la periodista Lauren Sánchez con un vestido largo de color blanco.

De acuerdo con varios reportes, Lauren y Jeff arribaron a la capital del país durante la noche del martes 26 de agosto y desde su arribo han sido resguardados por un equipo de seguridad.

Los recién casados aprovecharon el tiempo de su estadía para tomarse unos tragos en el exclusivo bar Handshake. Además de Coyoacán, Jeff Bezos y Lauren Sánchez también podrían visitar en los próximos días otros sitios turísticos de la CDMX.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
