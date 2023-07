Juan Carlos Díaz Murrieta, el conductor de TUDN que debes conocer

“Ahí voy, poco a poco, pero siempre en ascenso”, expresa con seguridad y gran emoción Juan Carlos Díaz Murrieta, periodista deportivo y conductor de TUDN, en una íntima entrevista para CARAS.

¿Cómo es para ti hoy dedicarte a tu gran pasión que es el deporte?

Es un sueño hecho realidad. Hace unas semanas, tuve la oportunidad de subir al avión con el equipo de Tigres, de quienes soy fanático desde que tenía 6, entonces, mientras viajaba a su lado pensaba: '¿quién lo hubiera imaginado?’ Pero es eso lo que me motiva a seguir todos los días, pues vivo cumpliendo sueños.

¿Te sigue emocionando documentar un partido o comunicar las noticias como la primera vez?

Claro que me sigue emocionando. A diferencia de las primeras veces, cuando quieres hacerlo todo bien, ahora lo disfruto más. Hoy me pone más nervioso el resultado del partido, como buen fanático. Siempre vas con la esperanza de vivir algo nuevo, y la ventaja es que siempre pasa. Agradezco el tener la oportunidad de dedicarme a esto.

Hoy son más de 8 años de trayectoria, ¿qué ha cambiado en todo este tiempo?

A nivel personal, creo he madurado mucho, como también ha mejorado mi seguridad a cuadro y mi vena periodística.

En cuanto al medio, ha cambiado demasiado. Las redes sociales nos han obligado a renovarnos. Cuando yo empecé no había nada de streaming y hoy tenemos ya un año con ViX. Eso nos reta como comunicadores y periodistas para estar siempre preparados y actualizados.

¿Cómo es trabajar para TUDN?

Trabajar para las empresas a es increíble. Todo el trabajo que hay detrás de todas las áreas es único. TUDN es un equipo muy completo. Es increíble llegar todos los días para compartir, convivir y trabajar en equipo.

¿A qué figuras del medio del periodismo deportivo admiras?

Sobre todo mi tío Heriberto Murrieta. Él ha sido mi gran maestro, desde mi primer día y hasta la fecha, pues siempre tiene un buen consejo que dar y siempre busca aportarme algo positivo.

También, me impresiona trabajar con Enrique Burak, con Toño de Valdés, con cualquier grande del medio, de quienes podemos aprender muchísimo. Hablamos de leyendas del periodismo deportivo. Además, más que el conocimiento que tienen para compartir, lo más especial es la disciplina, la amabilidad y la humildad con la que trabajan, es increíble.

¿Cómo ves hoy al deporte en México?

El fútbol es punto y aparte, pues siempre hay atención mediática y económica. Sin embargo y en cuanto al deporte federado y olímpico, está pasando por un momento muy triste en el que se ha politizado. Los últimos Juegos Olímpicos en Tokio dicen mucho de lo mal que está la situación. Ahora vamos a ver qué tal nos va en los Panamericanos, y no hablo de los atletas sino de la gestión de quienes están a la cabeza como Ana Guevara, sobre todo en cuanto a las declaraciones que ha dado, me parece muy triste, más porque ella estuvo en ese lugar y hoy no piensa en ellos ni en lo que ella vivió, sino simplemente en un tema político. Veremos también en Paris 2024 cómo está el deporte mexicano.

¿Qué sueños tiene por cumplir Juan Carlos?

Mi meta el año que entra es la Copa América y mi objetivo más grande es la Copa del Mundo de 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, en donde TUDN va a ser host de esta gran fiesta.

Además de tu formación periodística, sabemos que hoy estás en el CEA de Televisa formándote como artista, ¿qué nos puedes contar al respecto?

A raíz del mundial de Qatar, quería retomar mi formación como conductor para los próximos eventos. Fue así como volví al CEA de Televisa. No obstante y si puedo confesarlo, otra gran pasión en mi vida es la actuación, por ello, también estoy combinando la carrera de conducción con la de actor. Quiero más conocimientos, técnicas y presencia.