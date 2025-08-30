Suscríbete
Karla Casillas: la visionaria que transformó las bodas en Los Cabos

De un giro inesperado a construir un legado en la industria de las bodas, Karla Casillas inspira con su pasión, visión y la convicción de que los sueños pueden transformarse en arte y legado

August 29, 2025 
Tania Franco
Karla Casillas - Event Planner Los Cabos

Karla Casillas.

En el elegante Ritz de la Ciudad de México, la empresaria Karla Casillas, reconocida como una de las event planners más prestigiosas de Los Cabos, compartió con CARAS la historia de cómo un giro inesperado la llevó a construir una de las trayectorias más admiradas en la industria de los eventos.

Nunca pensé que iba a terminar en el negocio de los eventos.
Karla Casillas.

Antes de dedicarse a las bodas de destino, Karla trabajaba en real estate y retail. Todo cambió cuando una amiga restaurantera le pidió ayuda para organizar una boda. Aunque al principio se negó, terminó aceptando. Ese día, al ver la falta de organización y el caos, algo en ella hizo clic.

Me di cuenta de que podía ayudar y mejorar lo que estaba mal. Ahí fue cuando dije: esto es para mí.
Karla Casillas.

Una pasión que se convirtió en legado

Hoy, con más de 20 años de experiencia, Karla lidera un equipo que incluye diseñadores, arquitectos, floristas y productores, consolidando una empresa que va más allá de las bodas: es un laboratorio de creatividad y resiliencia.

Lo que más la enorgullece, dice, no es el éxito comercial, sino el legado humano que ha construido.

Lo que más me satisface es ver a los clientes que casé hace 15 o 20 años y ahora estoy organizando la boda de sus hijos.
Karla Casillas.

Para ella, cada evento es un puente entre generaciones, un testimonio de confianza y de sueños compartidos.

Liderazgo con propósito

En la entrevista, Casillas compartió una metáfora que refleja su manera de liderar.

No puedes enseñarle a un pez espada a volar, porque en el mar es el rey del movimiento; tampoco puedes enseñarle a un águila a nadar, porque el cielo es su reino. Si yo escojo a mi equipo, lo voy a escoger en donde sus fuerzas mejor se desarrollen.
Karla Casillas.

Su filosofía de trabajo está anclada en la resiliencia, la rapidez para resolver problemas y, sobre todo, en la pasión genuina por lo que se hace.

The Choice: su nuevo capítulo

Lejos de conformarse, Karla sigue reinventándose. En la charla adelantó su nuevo proyecto: The Choice, un podcast donde entrevistará a personalidades y celebridades. La idea, explica, es inspirar a las nuevas generaciones:

No siempre te tienes que quedar estática en lo mismo; hay que crecer, agarrarse de la mano de las nuevas generaciones y sacar adelante otro sueño.
Karla Casillas.

Con humildad y convicción, Karla compartió el consejo que guía su propia vida:

Sigan su pasión, sigan sus valores, vean las señales y confíen en su llamado. Nada es fácil, pero si lo haces con pasión, al final te dará alegría y paz.
Karla Casillas.

Finalmente, Karla es una mujer que sin saberlo, continúa inspirando a las personas a seguir sus sueños y tomar riesgos, porque 5 minutos de valentía pueden cambiar una vida entera.


Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
