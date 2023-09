IG: @inspireaps, @iawtco

¿Cómo nace la idea de crear In All We Trust?

A.P: Mi pasión es la sostenibilidad, siempre analizo y pienso cómo hacer que las personas nos conectemos más humanamente con estos temas, de esto nace el querer ser la voz de cómo llevamos el consumo de impacto y el consumo responsable a las personas. Nace de ver que hay muchas mini empresas, emprendedores y fundaciones que tienen productos con características o atributos de responsabilidad social y ambiental, estos productos no se encuentran tan fácil un espacio en el mercado, nosotros somos ese puente y articulador entre proveedores, empresas y consumidores/as responsables.

¿Qué te inspira dentro de lo que haces?

A.P: El poder ayudar a esos aliados a encontrar consumidores que estén interesados en cambiar sus hábitos y ayudar al planeta, estos consumidores los podemos encontrar a través de un ecommerce. Promovemos para que compren en línea todos estos productos que tienen un impacto positivo al medio ambiente.

¿Por qué decidiste adentrarte en el ámbito de la sustentabilidad?

A.P: Por los temas sociales, me dediqué 10 años a hacer voluntariado con diferentes organizaciones civiles. Fui evolucionando y dándome cuenta que eso es realmente mi pasión, me genera muchísima alegría y aprendizaje. Estuve en Canadá y estando allá me di cuenta que tenía y quería que dedicarme a algo relacionado a esto. Regresando a México, por azares del destino, me llegó un correo sobre una maestría de sustentabilidad, sin pensarlo dos veces, entré a la Anáhuac y fui la primera generación en Latinoamérica de esta maestría. Conocí el concepto de sustentabilidad y todo lo que conlleva, era algo muy taboo antes, las cosas evolucionaron y así fue como empecé a un nivel profesional.

Las CARAS del emprendimiento: Adriana Pulido Cortesía

¿Cómo te sientes de poder ser parte de este impacto social?

A.P: Hay veces que no lo dimensiono, estoy tan metida en el día a día como emprendedora que realmente se me pasa darme cuenta de todo lo bueno que dejamos. El 100% del equipo que tengo ahorita llegaron por un tema de propósito, es un trabajo con toda la intención de ayudar e impactar para bien. Me inspira mi equipo, la gente y ver el bien que hemos logrado hacer.

¿Qué es lo más difícil de llevar a cabo proyectos sustentables?

A.P: Darte cuenta que por muy inspirador y bondadoso que suene este tema, hay gente que de verdad no le pasa por la cabeza que esto es viable, o realmente no le interesa. El encontrarte con alguien así, te confronta con una realidad que es muy dura. Nosotros trabajamos por esto, pensando que es lo correcto según nuestra visión, pero no todos pensamos igual. Es aprender a sobrellevar lo bueno y lo malo, hay que entender lo malo para poder llegar a lo bueno, crear soluciones para combatir esa mentalidad de no sustentable.