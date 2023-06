Las CARAS del emprendimiento: Jocelyn Yanez

Ig: @fancyandfunky, @jocelynynz

¿Cómo nació tu idea de emprender?

J.Y: Desde chica me gustaba crear, hacer collares, pulseras y combinar todo tipo de colores, siempre he estado involucrada en la moda. Acabando la carrera de comunicación hice un diplomado de fashion marketing con una diseñadora mexicana, ahí empecé a darme cuenta que yo quería tener algo propio, algo para compartir con las demás personas, que fuera completamente innovador y creativo. Me fui a hacer la maestría a Europa y con el apoyo de la familia que tengo allá, empecé una marca de strings de colores, me dí cuenta de lo cómodos que son, lo bonitos que se ven y lo diferentes que son. Ya siempre tenemos el celular en la mano, es como un accesorio más, justo quise hacer piezas que fueran igual de usables que los collares o los aretes.

¿En qué te inspiras a la hora de diseñar las piezas?

J.Y: Mucho va de la mano de los colores de la naturaleza y de desfiles de moda de diferentes temporadas. De la nada se me ocurre mezclar colores, aterrizo la idea en papel, le hablo a mi distribuidor de piedras que se encuentra en la región italiana, con frontera a Austria, que tiene mucho cristal. Así van saliendo poco a poco los diseños de mis 4 colecciones.

Einar González

¿Qué ha sido lo más difícil de posicionar tu marca en México?

J.Y: Invitar a las personas a que sean diferentes, que se atrevan a usar cosas distintas. Al final, creo que en México somos muy conservadores, hay pocas personas que no se atreven a usar algo Funky y diferente. Creo que al final de que lo ven, se animan a probarlo.

¿Cuáles fueron algunas de las diferencias que notaste al emprender en Europa y en México?

J.Y: Son culturas muy diferentes, allá la gente es más libre, no tienen tantos tabus ni se preocupan por el qué dirán las personas por lo que vibran y usan. Creo que si tienen estilos diferente a los mexicanos, las personas allá son más abiertas a todo tipo de moda.

Einar González

¿Cómo definirías tu estilo?

J.Y: Fancy and Funky me describe completamente, cada diseño y cada cadenita. Tengo 39 strings y creo que todos tienen una parte mía, no me cierro a combinar colores y texturas, soy muy divertida y cool pero al mismo tiempo conservadora y elegante.

¿Tus piezas están basadas en tus gustos o en las diferentes tendencias?

J.Y: Si soy muy fiel a lo que a mí me gusta, cada pieza tiene parte de mi, pero creo que no estoy cerrada a poder innovar con las tendencias.

Einar González