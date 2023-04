Las CARAS del emprendimiento: Karen Dayan

IG: @dayan_creative @elcolordelaartesana

¿Cómo nace El color de la artesana?

K.D: La Historia de esta marca comienza con la unión de tres hermanas apasionadas tanto por el diseño como por sus raíces mexicanas. Lilian, Gabriela y yo, diseñadoras de profesión, visitamos en 2016 por primera vez algunas comunidades de artesanos y encontramos ahí un tesoro para compartir, enamoradas del trabajo que hacían los artesanos de esta región es en el 2020 que nace la idea de fusionar nuestros conocimientos para crear productos utilitarios de diseño, con un enfoque contemporáneo y de calidad. Ambas partes trabajan diariamente de la mano para obtener las piezas únicas pintadas a mano que como la marca las llama son “Pequeñas Obras de Arte”.

¿Por qué decidiste emprender?

K.D: Por la necesidad de crear algo propio. La inquietud de crear y proyectar mi punto de vista en el mundo del arte y el diseño. Soy una mujer curiosa, diseñadora de profesión, por lo que siempre estoy haciendo nuevos proyectos, crear me da vida, me ilusiona y apasiona.

Einar González

¿Por qué decidiste emprender en este ámbito?

K.D: Específicamente en el color de la artesana por el amor a México, la admiración a los artesanos mexicanos, a la belleza de los colores y patrones de sus trazos, el ímpetu de generar trabajo en pueblos indígenas y las ganas de fusionar ambas (diseño y la artesanía) en el mundo contemporáneo.

¿Cuáles fueron algunas de las dificultades que se te presentaron a la hora de emprender?

K.D: No saber que camino tomar exactamente, encontrar los mejores materariales y a las personas indicadas para darle forma y ayudarnos a crecer este proyecto sin cambiar el alma del mismo. También el poder crear un producto que reflejara a México en todo su esplendor, también al México profundo.

Einar González

¿Cómo definirías tu espíritu emprendedor?

K.D: Curioso, creativo, entusiasmado y estructurado.

¿Qué es lo que más te ha gustado de haber emprendido?

K.D: Trabajar a mi ritmo, sin limitaciones, crear cosas y productos que no existen en el mercado y tener la libertad de experimentar y hacer proyectos que no siempre tengo 100% claro a donde me llevarán, y con esto la mágia de lo desconocido, y la fortuna de lo infinito. Unos proyectos salen, otros no, pero hay que perseguir las locuras que pasan por una mente creativa.

Einar González

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

K.D: Empieza, no hay peor decisión que la que no se toma, las cosas en el camino irán tomando rumbo pero hay que dar el primer paso y si tienes miedo hazlo con miedo. Haz lo que te apasione, el camino es largo, si lo disfrutas, no tiras la toalla. Y como alguna vez leí. “No es necesario ser grande para empezar, pero es necesario empezar para ser grande”