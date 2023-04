Las CARAS del emprendimiento: Luisa Galván y Carla Parra

Ig: @carlaparraac, @luisagalei, @leblanc.bridal

¿Cómo nació la idea de crear su emprendimiento?

C.P: Nosotras vimos una oportunidad de negocio, vimos que existían muchas niñas que tenían sus vestidos muy bonitos, que solo se usan una vez. Nuestra marca se identifica con todos los artículos de novia, ya sea vestidos de novia, vestidos de civil, de shower, zapatos, etc.

L.G: Vimos una oportunidad de negocio en el que había muchos productos de novia que se quedan casi como nuevos y que se les puede dar una segunda vida, entonces se nos ocurrió a Carla y a mí, crear esta plataforma Ecommerce para poder darles un segundo uso a esos productos que se compraron con mucha ilusión y así, otra persona pueda volver a utilizarlos

¿Ustedes cómo se conocieron y por qué decidieron asociarse?

L.G: Nosotras hemos sido amigas desde hace mucho tiempo. Luisa traía la idea y me invitó al proyecto, me encantó y decidimos emprenderlo. Hemos sido siempre muy buenas amigas, nos hemos llevado muy bien, tuvimos la confianza de trabajar juntas, puede que no sea fácil para algunas personas, pero la verdad es que siempre ha sido fácil relacionarnos.

L.G: Además, nuestras personalidades han embonado muy bien, en ciertas cosas Carla es mas perfeccionista y en otras yo, nos hemos complementado bien y hemos hecho un muy buen equipo y es por eso que las cosas han salido bien hasta ahorita.

¿Qué papel tiene cada una, dentro del emprendimiento?

C.P: Las dos hacemos de todo. Yo estoy relacionada con el tema de publicidad o relaciones públicas, Luisa fiscal, entonces asi entre las dos hacemos un poco de todo.

L.G: Justo ese es el papel del emprendedor, es un todologo, de todas las cosas que se tienen que hacer, nos vamos repartiendo poco a poco. Pero creo que sobre todo, más que los rolles, son las personalidades lo que han embonado, podemos aprender a delegar las cosas y creo que también la confianza, yo confío mucho en Carla y Carla en mí, eso ayuda a que las cosas te salgan bien.

¿Qué ha sido lo más difícil de posicionar su marca?

C.P: Al principio, como todo, yo pienso que fue buscar los clientes, cuando te das a conocer, cuando estás buscando las bloggers para que te saquen, cuando estas viendo dónde más publicitarte. Lo más difícil es hacer que te conozca la gente y que confíen en ti.

L.G: para mí lo más difícil fue sacar el proyecto al público, tener una idea y saber que vas a poner tu idea a la vista para que todo mundo pueda juzgarlo o comentarlo y saber que puedes fracasar o que puerde ser todo un éxito, la verdad es de que ha sido muy padre, ver que la gente lo ha validado, que le ha gustado. Sentir que tu idea tiene un impacto en la vida de otra persona y se le solucionó un conflicto es para mí lo más padre.

¿Cómo funciona Le Blanc Bridal?

C.P: Somos un ecommerce, funcionamos por medio de nuestra página web, nos puedes contactar por Instagram directamente o por la página web.

La gente sube su vestido de novia a nuestra plataforma. Por medio de nuestra página, tenemos para que puedan hacer el contacto directo con la persona que vende.

¿Qué consejo les darían a las amigas que buscan emprender juntas?

L.G: Yo creo que aventarse, creo que muchas veces tenemos buenas ideas y no creemos, tenemos ese miedito por el fracaso, pensamientos de qu etal a la gente no le gusta. Creo que las cosas las vas solucionando en el día a día, si te sale un problema de la marca, la plataforma, eso lo puedes ir solucionando, pero más que nada es tener una idea de, creertela tú y empezar hacerlo.

C.P: Crean en ustedes, en sus ideas, dense la oportunidad y haganlo, por que saquen esa espinita, es mejor quedarse con la cosa de hacerlo y que tal vez no funcione pero el haberlo intentado es ganarlo todo. Todo funciona si le echas ganas, si le metes ganas no hay cosa que te pueda salir mal.