Las CARAS del emprendimiento: Marcelo Massonneau, Sebastián White y Miguel Massonneau

“Jugamos pádel desde que teníamos como un año. Al fin estamos cumpliendo nuestro sueño de abrir un Club acá en México, no solo para tener dónde jugar, sino para seguir viviendo día a día este deporte”, declaró Marcelo Massonneau.

¿Qué es lo que más les ha gustado de haber emprendido en México?

M.M: Hace 12 años, México nos abrazó en nuestra llegada, nos ha permitido desarrollarnos en todos los aspectos, mis hijos son mexicanos y para mí es todo un placer vivir acá. Todo ha ido tan bien, que queremos hacer crecer este proyecto con más clubes, ya sea aquí en Ciudad de México o en otros Estados.

S.W: Desde que encontramos el terreno para hacer nuestro proyecto, no encontramos trabas en el medio. La facilidad y practicidad que hay en este país para desarrollar este tipo de negocios es bastante buena. No vivo aquí, pero está en mis planes mudarme, entiendo que hay muchas oportunidades y muy buena calidad de vida.

MI.M: México nos ha abierto todas las puertas, hemos notado cómo la gente está viniendo mucho a jugar y a disfrutar el lugar, el club casi siempre está lleno. Yo entré a este proyecto por lo mucho que me apasiona el deporte, queremos ayudar a que el pádel crezca cada vez más en México.

¿Cómo es la respuesta por parte del mercado mexicano ante su club de padel?

M.M: Abrimos hace 4 semanas y estamos muy contentos con el resultado, están arriba las expectativas de lo que esperábamos para los primeros días. Siempre tuvimos mucha fe en el proyecto, teníamos muy en claro que era una oferta que faltaba en la zona, pero no esperamos tener una respuesta tan positiva en tan poco tiempo.

S.W: El pádel es un deporte que se inventó acá en México, nos encontramos con un mercado amante del deporte, tratamos de abarcar ese nicho vacío de clubes abiertos de pádel, ya que la gente aquí juega en canchas dentro de sus fraccionamientos o lugares privados. Mucha gente no puede jugar por eso mismo y para nosotros es increíble poder darles esta oportunidad.

¿Lo más difícil de haber empezado este proyecto?

S.W: Es un desafío que tenemos por delante, lograr hacer que este lugar una a las personas y podamos ser no solo un club, sino una comunidad. Buscamos expandir el proyecto con restaurantes, clases, entre otras cosas, para que la gente no solo venga a jugar, sino a vivir toda una experiencia completa de la mano de esta comunidad.

M.M: Sebastián habló del futuro, yo hablaré del pasado. Al empezar este proyecto, lo que más nos costó fue conseguir el espacio, los metros cuadrados que necesitamos. Lo conseguimos relativamente rápido y fue una solución emocionante, pero si fue en lo que más tardamos al inicio que fue en febrero del año pasado, nos llevó un año y 3 meses para poder desarrollarlo.

¿Qué consejo le darían a las personas que buscan emprender en México?

M.M: Lo que he notado en este país es que si la gente se esfuerza, sale para adelante, es decir, el país te devuelve el esfuerzo que vos haces, se ven los resultados del trabajo. Es ultra satisfactorio darte cuenta de esto, te da ganas de seguir empujando.

S.W: A las personas que quieren emprender, no siempre será fácil, siempre hay fracasos en el camino pero no dejen de intentar. Por ejemplo, Messi, jugó 5 mundiales y al final quería tirar la toalla y abandonar la selección, decidió no rendirse y terminó ganando su último mundial, todo por no dejar de intentarlo.