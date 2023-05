Las CARAS del emprendimiento: Rocío Astudillo

Fotos: Einar González

Ig: @rocioastudillo, @re_bonitamx

Al darse cuenta de su habilidad dentro de la moda, Rocío tomó la decisión de crear su emprendimiento ReBonita Upcycling Design. Servicio de rehabilitación de prendas, para que las personas no tiren sus cosas y puedan darle una segunda vida a lo que alguna vez se consideró desechable.

¿Cómo nace ReBonita Upcycling?

R.A: Siempre tuve esta pasión por la moda, desde que tengo memoria. En plena pandemia, me tomé el tiempo de revisar toda mi ropa, me dio coraje pensar en el hecho de que cuando el encierro terminara, lo más probable era que yo ya no usaría más esa ropa. Nace en mí una inquietud de tirar todo, desde pequeña soy muy consciente del daño que le hacemos al mundo al no ser ecológicos, entonces se queda dentro de mí una espinita por reusar las cosas, todo lo que no iba a usar, decidí transformarlas en piezas únicas, originales y en tendencia, para así, poder darles una segunda vida a mis cosas y sin dañar al planeta.

¿Cómo funciona tu emprendimiento?

R.A: Las personas me traen su ropa, telas o cosas que ya no quieran usar y de la mano de sus gustos y necesidades, mi equipo y yo nos encargamos de deshacer y remendar las piezas para volverlas en algo único y en tendencia, así sienten como si estuvieran estrenando una vez más.

¿Qué fue lo más difícil de haber emprendido en este ámbito?

R.A: El ser sustentable. Al llevar prácticas sustentables, te encuentras con muchos limitantes, por supuesto que lo fácil es imprimir en papel, regalar flyers en la calle, telas, entre otras cosas. Lo difícil es llevar a cabo un proyecto como este sin contaminar, ha sido todo un reto. También, muchas personas no están de acuerdo con los precios debido a que muchas de ellas se han acostumbrado al Fast Fashion y conseguir prendas económicas. Lo que nosotros hacemos es súper complicado, las personas no quieren pagar esta reparación y recreación porque el Fast Fashion está a la vuelta de la esquina, nosotros tardamos más en la hechura porque hay todo un proceso a mano detrás.

¿Qué es lo que más te ha gustado de haber emprendido?

R.A: Todo lo que he hecho con este proyecto me encanta. Soy una persona que vive con esa inquietud de hacer algo por el planeta y por la gent4e. Estoy convencida que no vine al mundo solo a vivir sino a dejar una huella. Me siento útil, siento que ayudo al planeta y así puedo dar muchos empleos.