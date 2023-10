Las CARAS del emprendimiento: Roxana Martínez

Ig: @roxmartinezhc, @elanutrition

¿Por qué decidiste emprender?

R.M: Desde chiquita quería estudiar nutrición, era mi sueño, pero en ese tiempo era algo que no estaba tan de moda y como mi familia es empresaria de toda la vida cuando le dije a mi papá que quería estudiar nutrición, me dijo que no, él quería que entrara en la empresa saliendo de la Universidad. Cuando me gradué, hice una especialidad en ventas y me fui a estudiar gastronomía, regresé con la idea de abrir un restaurante, sin embargo, cambié de opinión y me adentré en el negocio familiar.

Toda mi vida me han apasionado los negocios, desde chiquita mi abuelo y mi papá me llevaban a las empresas a trabajar en el verano y en mis tiempos libres, estuve en ese ambiente desde pequeña, me toco aprender muchísimo de mi papá. Me casé y viví en Italia, regresando inicie un restaurante y estuve en esa parte de tener un emprendimiento propio, siempre supe que quería hacer y tener algo mío.

¿Cómo nace la idea de emprender tu propio negocio?

R.M: Hace aproximadamente 12 años, me enferme de la nada, empecé a tener síntomas de todo, dure muchos meses sin saber que me pasaba, no encontraban que tenía. Decidí estudiar de healthcoach y en el inter, me di cuenta de que a través de mi estilo de vida, podía controlar muchas cosas. Con el tiempo, me diagnostican lupus y decido tomar el control de mi salud. Me gradué de healthcoach y me especialicé en salud digestiva, nutrición deportiva e hice varias especialidades, así comencé a asesorar a gente sobre como implementar hábitos saludables para mejorar el estilo de vida. Ahí nació mi pasión por ayudar a la gente en base a lo que me había pasado a mí.

En el rollo de estar ayudando, empecé a estudiar y me di cuenta que en México hacía falta mucha calidad en la falta de suplementación, entonces me di cuenta que el colágeno es super vital, así fue que decidí que podría impactar más a través de un emprendimiento, crear un negocio que diera un granito de arena en el bienestar en México, así nace Ela Nutrition.

Tu negocio nace hace 4 años ¿Cómo fue para ti el impacto de la pandemia?

R.M: ¡Me ayudó! Siento que el wellness ha evolucionado a raíz de la pandemia, me impresiona. Cuando yo inicié éramos muy pocos dando esta diferenciación en los productos, siempre he dicho que los mexicanos nos merecemos lo mejor y hay veces que desgraciadamente no creemos eso y dejamos la calidad a un lado. Llega la pandemia y me preocupé muchísimo porque recién había iniciado, pero mucha gente me escribía con el objetivo que sí los ayudáramos a mejorar su estilo de vida, y por pasar tanto tiempo en redes sociales, pude hacer muchos lives explicando y así logré crear una comunidad de la forma más orgánica.

¿Qué fue lo más difícil de haber emprendido en este ámbito?

R.M: Al ser una empresa con una propuesta nueva, fue el hacer que la gente entendiera los productos, que entendiera realmente lo que yo intentaba transmitir, o sea el educar al consumidor.

¿Cómo definirías lo que es emprender hoy día?

R.M: Creo que ahora más que nunca, por las redes sociales y por toda la apertura que hay que es super diferente a hace algunos años, todos piensan que emprender es muy romántico, ven solo lo bueno pero la verdad es que es difícil, hay que ser súper perseverantes, llevo todo el tiempo siendo muy constante y estando muy presente, es trabajar diario y no desalentarte con nada.

Disciplina, no siempre te va a ir como tú crees pero cada vez que pase algo, es el aprender para superar las cosas en un futuro. Uno no controla lo que pasa pero si como reaccionar ante ello.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

R.M: Si tienen un sueño, busquen todos los medios para lograrlo, ignoren los malos comentarios. Mucha gente no tenía fe en mí, pero ahora que ya estamos a 4 años con Ela Nutrition, soy la más feliz de ver hasta donde he llegado por haber seguido mi sueño. Ha habido momentos que, como toda emprendedora, quiero tirar la toalla por el estrés, pero después es muy padre y muy satisfactorio el resultado.