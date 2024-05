Las CARAS del momento: Alejandra Zaid

Amante del arte, la música y una buena interpretación, Alejandra Zaid se despide de “Marea de Pasiones” con muchos planes en puerta. Es por ello que hoy la reconocemos como una de Las CARAS del momento.

¿Cómo te encuentras en este momento de tu carrera?

Muy bendencida, agradecida y recogiendo los frutos de lo que he cosechado con trabajo consciente, amor, disciplina y paciencia a lo largo de 16 años de carrera.

¿Qué es lo que más disfrutas en este momento de tu vida?

Lo cotidiano como el café de la mañana acompañada de Abel (mi gato) y el hacer música y compartirla con mi familia, amigos y público.

¿Qué es eso que quizá te hubiera gustado aprender antes, pero que hoy agradeces saber?

El honrar de donde vengo y sentirme agradecida por ello.

¿Cómo titularías el capítulo de tu vida que vives ahora?

Las experiencias se convierten en música y la música en movimiento.

¿Qué es lo que más agradeces en este momento de tu vida?

El amar y ser amada

¿A qué retos personales y profesionales te enfrentas actualmente?

Personalmente me preparo para vivir un viaje en donde al estar lejos de mi hogar estoy seleccionando conscientemente lo que dejo, el cómo lo dejo, lo que me llevo, y con cuánto espacio voy a viajar para permitirme recibir. En lo profesional, estoy trazando una ruta de mis prioridades y aprendiendo a ser una líder de mi propio proyecto; ser artista independiente me enseña que no desprenderme de mis rutinas, y parte de estas es: crear espacios de creatividad, accionar y confiar del equipo que elijo para materializar las ideas.

¿Qué le dirías a la gente que te sigue desde siempre y a los que te ven por primera vez?

A los que me siguen desde siempre le extiendo mi gratitud, pues ellos han sido piezas clave para no desistir y no caer en el síndrome del impostor; gracias por las palabras de afirmación. Y al fandom hermoso del que ahora gozo: gracias por abrirme un espacio dentro de su cotidianidad, me caen muy bien; son un público crítico y esmerado en hacerme saber que están presentes. Gracias por gozar de mi labor en sus diferentes etapas.

¿En dónde te podemos ver actualmente?

Ya casi acaba pero al aire continúa “Marea de Pasiones” donde constantemente suena el tema de “En Mi”, canción que reescribi para la historia de las Robertanas. Pueden seguirme en mi cuenta de Spotify para estar al pendiente de la música que está por venir; canciones donde estoy teniendo la fortuna de colaborar con diferentes mujeres ultra talentosas dentro de la industria de la música. Aparte de diferentes series que están en diferentes plataformas como Netflix (Pacto de Silencio) y HBO (Armas de Mujer)

¿En qué redes y con qué usuario te podemos seguir?

Instagram: alejandra.zaid