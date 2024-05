Las CARAS del momento: Gaby Espino

Con proyectos al aire y en puerta, además de ser una reconocida empresaria, Gaby Espino es una de las CARAS del momento.

¿Cómo te encuentras en este momento de tu carrera?

Me siento más tranquila, con el gran privilegio de poder seleccionar los proyectos que me llenen y que conecten conmigo. Me gusta que estoy explorando nuevos proyectos tanto en la actuación como en el mundo empresarial, y estoy emocionada por disfrutar lo que estoy viviendo actualmente, y por el futuro que me depara.

“Lo que más disfruto en este momento de mi vida es poder dedicarme a lo que amo y tener la libertad de seguir mis pasiones”.

¿Qué es lo que más disfrutas en este momento de tu vida?

Lo que más disfruto en este momento de mi vida es poder dedicarme a lo que amo y tener la libertad de seguir mis pasiones. También disfruto mucho de pasar tiempo con mi familia y ver crecer a mis hijos.

“Quizá me hubiera gustado aprender antes a tomar la vida con más calma y apreciando cada detalle”.

¿Qué es eso que quizá te hubiera gustado aprender antes, pero que hoy agradeces saber?

Quizá me hubiera gustado aprender antes a tomar la vida con más calma y apreciando cada detalle. Hoy, agradezco esa pausa que nos dio la pandemia, para disfrutar de los pequeños detalles de la vida.

¿Cómo te describirías actualmente?

Actualmente, me describiría como una mujer apasionada, perseverante y en constante crecimiento tanto a nivel personal como profesional.

“Mi éxito es inevitable”

¿Cómo titularías el capítulo de tu vida que vives ahora?

El capítulo de mi vida que vivo ahora lo titularía “Mi éxito es inevitable”. Siento que estoy en un momento de crecimiento y descubrimiento personal y profesional que me está mostrando nuevos caminos de la vida, nuevas oportunidades y experiencias que antes no había vivido.

¿Qué es lo que más agradeces en este momento de tu vida?

En este momento de mi vida, lo que más agradezco es tener salud, amor y la oportunidad de seguir persiguiendo mis sueños.

"¡Gracias por su apoyo y cariño! Sin ustedes, nada de esto sería posible”.

¿Qué le dirías a la gente que te sigue desde siempre y a los que te ven por primera vez?

A la gente que me sigue desde siempre: ¡Gracias por su apoyo y cariño! Sin ustedes, nada de esto sería posible. Los invito a seguir acompañándome en este emocionante viaje y a ser parte de mis próximos proyectos. Y a los que me ven por primera vez les diría: Nos vamos a divertir mucho (risas).

¿En dónde te podemos ver actualmente?

Me pueden ver en el Juego de las Llaves por Amazon Prime y pronto se estrenará una nueva serie también por Amazon Prime, que pronto les podré contar.

¿En qué redes y con qué usuario te podemos seguir?

Si, en todas las plataformas como @gabyespino