Las hermanas Wong nos hablan de su pasión por la moda

Cuando éramos chiquitas, jugábamos a vender limonada, pulseras, chicharrones...todo lo que se podía vender, lo hacíamos”, nos confiesa entra risas Paola, quien es la segunda hermana, después de Pamela, la mayor, y seguida de Daniela, la menor. Juntas, han consolidado varios negocios y proyectos, tales como Pink Magnolia, Señor Mango y Valientes, el podcast, gracias a los cuales, hoy son reconocidas como creativas y empresarias.

“A mí lo que me gusta es que los proyectos nuevos se complementen con todo lo que hemos hecho hasta el momento. Esa consistencia a veces cuesta trabajo, pero vale la pena”, expresa Pamela, respecto a las diversas firmas y emprendimientos que han creado hasta ahora. Por su parte, Paola expresa, “Yo creo más en la capacidad de innovar; pues se trata de crear algo que realmente sea distinto y satisfaga necesidades. También, la parte de servicio creo que es fundamental, pues complementa tod aquello que se crea”. Finalmente, Dani asegura que, “Jamás nos podemos mantener en una zona cómoda, creo que es algo que nos caracteriza a las tres, pues más allá de pensar que todo existe, siempre podemos encontrar algo nuevo o, simplemente, lograr algo innovador”.

Daniela Wong

Bajo esta premisa y desde hace más de 13 años, Paola y Pamela fundaron Pink Magnolia, su primera línea de ropa, para más tarde, complementar con otras marcas, colaboraciones y productos derivados. Hoy día, las hermanas trabajan en su nuevo proyecto: Valientes, un podcast con el cual, buscan compartir y conectar con la gente desde un lugar más personal. “El podcast es la mejor herramienta actual para comunicar, conectar y compartir un mensaje. Yo quiero poner mi granito de arena y estoy segura de que algo bueno va a surgir a partir de aquí. Asimismo, y ante una necesidad, tenemos que tener una mochila llena de herramientas para que tu creatividad brille. Nuestro objetivo es compartirlo y aportar algo”, asegura Pamela.

En palabas de Paola, “por mucho tiempo me enfoqué en ser exitosa a nivel profesional, sin embargo, la parte humana y personal es fundamental, pues de lo contrario, tarde o temprano, vas a tirar la toalla, vas a dejar de intentarlo y vas a dejar de creer en tus sueños. Cuando necesitas algo, creo que lo mejor que puedes hacer, es darlo. Yo me he enfocado en compartir lo que hay en mí con los demás, pues nunca sabes el corazón que puedes tocar o la vida que puedes cambiar para bien”. Finalmente, y complementando la idea de Paola, Pamela hace hincapié en lo siguiente: “en esta búsqueda de estar bien y dar lo mejor de mí, entendí que el mejor regalo que le puedes dar a las personas que quieres y que te importan, es ser la luz en su mundo”.

“JAMÁS NOS PODEMOS QUEDAR EN UNA ZONA CÓMODA, ES ALGO QUE NOS CARACTERIZA A LAS TRES”. Daniela Wong

Asimismo, y sobre la mejor parte de llevar a cabo un proyecto como Valientes, el podcast, Pamela nos confiesa, “Lo que más me gusta de preparar el podcast y los episodios es que siempre hay algo nuevo por conocer. No me va a alcanzar la vida para aprender todo lo que el mundo tiene para ofrecer”.

Por su parte, Paola asegura que su parte favorita es “ver la respuesta de la gente. Es ahí cuando todo hace sentido, pues, aunque no es nuestra intención, el saber que llega de forma positiva y cumple su objetivo, me hace muy feliz”.

Paola Wong

De esta manera, nos dejan ver que, a lo largo de los años, han trabajado en un terreno personal para complementar e impulsar su lado profesional. Al respecto, Paola asegura. “Hay muchos sucesos a nivel personal que te llevan al punto de ponerle atención a tu interior. Aunque hay a quienes les vale, yo puedo decir que a mí me ha funcionado y quiero compartirlo”, mientras que Dani complementa. “Es nuestra responsabilidad el estar bien todos los días, y el querer trabajar en nosotros ya es suficiente para saber que vamos por buen camino. No tenemos que esperar al año que viene para mejorar o cambiar. Mientras más trabajemos en nosotros, más vamos a poder sumar y compartir con los otros, desde proyectos, experiencias y más”.

TRABAJO EN FAMILIA

“Es de los retos más grandes y se presenta a diario, pues mientras sigamos trabajando juntas, debemos aprender a fluir un día a la vez. Es muy importante mantener el respeto, la paciencia y la empatía; es ponernos en los zapatos de las tres y entendernos”, expresa con honestidad Paola, sobre el hecho de trabajar juntas. Por su parte, Dani asegura que “constantemente buscamos un balance como hermanas, amigas y socias. Creo también que es una bendición el que tengamos una buena relación y comunicación, además, saber que nuestros papás nos formaron con buenos valores, pues las tres trabajamos mucho a nivel personal para dar lo mejor de cada una y lograr los retos con gran disposición”. Bajo esta premisa, Pamela complementa, “cuando trabajamos juntas descubrimos cosas increíbles, pues creo que, en la multitud de consejos hay sabiduría. Buscamos complementarnos, conocer la opinión y punto de vista de la otra y construir algo lindo en conjunto”. “Lo más bonito es la autenticidad de cada una de nosotras”, asegura Paola.

