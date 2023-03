Maripina Menéndez: 50 años formando vidas

Nacida en la Ciudad de Mexico y egresada de sociología de la Universidad Iberoamericana, Maripina Menéndez, nos habla de cómo encontró su camino en Save the children. “Entré como consultora de emergencia en el temblor de 1985, después me pidieron coordinar el proyecto de primera infancia y trabajar con centros de desarrollo infantil comunitarios de la Ciudad de México y Estado de México.

Después de 3 años de tener un crecimiento regional importante, logrando alcanzar 93 centros de desarrollo infantil, crecimiento financiero y desarrollo organizacional, el consejo me pidió entrar a la organización nacional como directora ejecutiva”.

Al respecto, nos confiesa que el camino no ha sido fácil, ya que cuando tomó la organización tenía bastantes limitaciones y solo contaban con financiamiento internacional, “yo me encontré con una organización con un gran nombre internacional y en México era una organización muy pequeña, ubicados en un espacio reducido y un financiamiento con una dependencia internacional total. Tenía tantas limitaciones siendo una gran marca, sin embargo, fue en parte eso, lo que me atrajo a tomar este reto”.

Cortesía

Cabe mencionar que Save The Children creó la primera declaración de derechos infantiles en Naciones Unidas y, junto con otras organizaciones, lideró la construcción de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y la UNICEF. “La UNICEF reconoce siempre en sus orígenes de creación, la presencia y la intervención de Save The Children para que existiera por sí mismo en Naciones Unidas”.

Save The Children cumple 50 años dedicándose a los niños de México, con programas de salud, nutrición, migración, educación, ayuda humanitaria, cuidado familiar, entre otros.

Cortesía

Además de trabajar en temas de política pública con reformas legislativas para lograr la erradicación legal del matrimonio infantil, escuelas de tiempo completo, reactivar las campañas de vacunación, la semana de lactancia, iniciativas que reforman la ley federal de derechos de niños y adolescentes para eliminar el castigo físico y humillante, como una forma estructural de violencia en México y la tipificación del grooming, conocido como el acoso sexual adulto en redes sociales contra un menor.

DESCUBRE EL ARTÍCULO EN LA EDICIÓN IMPRESA CARAS ABRIL