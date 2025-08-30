Marisa, la hija de Guillermo del Toro acapara la atención de las cámaras en Venecia

Como cada año, el Festival de Cine de Venecia es el escenario perfecto para que las celebridades presenten sus mejores proyectos y desfilen por la alfombra roja del prestigioso festival.

Este sábado, el cineasta Guillermo del Toro llegó acompañado de su pareja Kim Morgan, quien suele estar presente en los momentos más especiales del cineasta, lo que más llamó la atención fue la presencia de Marisa, hija del mexicano que presentó “Frankestein”.

La joven fruto del matrimonio que tuvo Guillermo con Lorenza Newton de 1986 a 2017, atrajo las miradas de fotógrafos y periodistas al llegar con un vestido elegante con detalles minimalistas.

Marisa del Toro nació en 1995 y no siguió los pasos de su padre en el cine, pero ha estado involucrada en la industria, ya que estudió diseño de moda en la Parsons School of Design, en Nueva York. Tras graduarse, se mudó a Los Ángeles para trabajar como diseñadora de vestuario. Ha colaborado en películas como El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley) y en otros proyectos cinematográficos. Además, ha diseñado vestuario para obras de teatro y musicales, dejando en claro que desea construir su propio camino.

Marisa Del Toro fue testigo de la presentación de la película respaldada por Netflix, con un elenco de lujo encabezado por Jacob Elordi y Oscar Isaac, quienes participan en la historia que más que un relato de terror, es una reflexión sobre lo que significa ser humano.

La proyección de la cinta valió completamente la pena, ya que a pesar de que comenzó con un retraso de apenas dos minutos, el público y la crítica estallaron en aplausos, reconociendo a la producción con una ovación que puso de pie a los presentes durante 13 minutos.