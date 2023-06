Martín Barba “Cada uno puede ser y vivir de la manera que elija si esto no le hace daño a nadie”

Hablar de diversidad sexual hoy resulta cada vez más común, en parte gracias a los esfuerzos que a diario diversos sectores realizan en pro de la visibilidad.

Tal es el caso de la industria del entretenimiento, mediante la cual, cada vez vemos más proyectos que retratan a todo tipo de personajes y cuentan historias diversas.

Para Martín Barba, actor que hoy participa en la puesta en escena SMILEY, la visibilidad es fundamental y nos comparte su opinión al respecto.

¿Cómo ves hoy día la representación de la comunidad LGBT+ en la industria del entretenimiento?

Creo que cada vez se avanza más. Me da mucho gusto ver comerciales, series, películas, obras de teatro que tocan el tema, pero sin duda falta. Porque debería de estar en todos lados como en la vida, no como hasta ahora que lo vemos más en proyectos enfocados a este mercado.

¿Cómo consideras que es hoy la respuesta del público ante esta visibilidad?

Creo que cada día es mejor, aunque no podemos olvidar que a veces en las grandes ciudades vivimos en burbujas. Por mi parte si veo nuevas generaciones mucho más relajadas y gente más abierta gracias a todos estos esfuerzos.

Martín Barba en escena en la obra Smiley Instagram

¿Consideras que en cuanto a dicha visibilidad estamos en un buen lugar o hace falta mayores esfuerzos y muchos más proyectos?

Creo que se ha avanzado distinto para cada una de las letras del colectivo. Ahora me da mucho gusto ver cómo cambia la mentalidad hacia las personas trans. Aun así, creo que en todos los casos falta, ya que sigue habiendo discriminación y odio.

¿Qué significa para ti formar parte de proyectos que promuevan la visibilidad?

Me da mucho gusto. Siento que es parte de esos granitos que puedo aportar a una gran montaña de arena que se necesita. Además de que tengo claro que cuento con esas experiencias y sensibilidad para hacerlo de la mejor manera.

¿Qué significa para ti la diversidad?

El todo. Literal es eso. No querer etiquetarnos, ni etiquetar a la gente. No esperar algo por default. Saber que siempre hay otras posibilidades. Que cada uno puede ser y vivir de la manera que elija si esto no le hace daño a nadie.