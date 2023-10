Mel de Haene nos habla de su nuevo proyecto Blooms And Blends

Uno de los principales motivos que incentivó a Mel a estudiar la licenciatura en Psicología, fue el entender de manera profunda y concreta el comportamiento humano. Bajo esta premisa, tuvo la facilidad de comprender su historia y la de su familia.

Con el paso de los años, Mel se abrió camino a través de las redes sociales con el objetivo de compartir su experiencia como mamá de la forma más real posible, así como las responsabilidades y miedos que conlleva la maternidad y el matrimonio. “Nunca pensé en dedicarme a algo que tuviera que ver con las redes sociales, no estuvo planeado, pero me encanta poder poner mi granito de arena con Mamá Sin Letras Chiquitas”, nos comenta.

Tres años han pasado desde que se convirtió en creadora digital. Más adelante, María José Hernández Saro contactó a Mel con el objetivo de invitarla a ser la imagen de su nueva línea de skincare, sin embargo y ante dicha propuesta, ella le pidió no solo ser imagen sino trabajar de la mano como socias. “Me encanta poder contribuir y crear con base en las necesidades de todos”, asegura.

A pesar de llevar su propio negocio y ser mamá 24/7, Mel y su socia ampliaron su target, analizaron sus necesidades y establecieron Blooms And Blends For Moms y Blooms And Blends For Stars, un proyecto para teens, “El nombre nace porque las estrellas brillan y a veces se apagan, pero al final, no deja de ser una estrella”, expresa con emoción.

