Personalidades

¿Michael Jackson fue acusado injustamente? Las polémicas que aún persiguen al Rey del Pop

Nuevos documentos, viejos testimonios y teorías de conspiración mantienen vivo el debate sobre la inocencia del Rey del Pop más de una década después de su muerte

August 29, 2025 • 
Tania Franco
Michael Jackson y Macaulay Culkin

Kevin Kane/WireImage

Michael Jackson, el indiscutible Rey del Pop, no solo marcó la historia de la música con su talento, sino que también vivió bajo la sombra de acusaciones de abuso a menores que lo persiguieron durante décadas. Aunque en 2005 fue absuelto de todos los cargos, la controversia nunca se apagó.

Nuevas revelaciones

Recientemente, los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein reavivaron la conversación. En ellos se menciona que Jackson asistió a una de sus propiedades, pero que se negó a participar en masajes o fiestas privadas, un detalle que muchos interpretan como un punto a favor de su inocencia.

Su gran amigo Macaulay Culkin

El actor Macaulay Culkin, amigo cercano de Jackson, siempre defendió públicamente al cantante.

Bueno, el asunto con todo eso es que dicen: ‘oh, dormiste en la misma habitación que él’. Pero creo que no entienden: la habitación de Michael Jackson tenía dos pisos.
Macaulay Culkin.

Culkin también explicó que Michael “nunca fue bueno para comunicarse” y que sus palabras solían malinterpretarse debido a su carácter reservado y a una vida marcada por el aislamiento.

Mientras algunos sostienen que Jackson fue víctima de una campaña de difamación para desviar la atención de los verdaderos responsables en Hollywood, otros creen que sus excentricidades alimentaron las sospechas. Lo cierto es que, a más de diez años de su muerte, la pregunta sigue abierta:

¿Michael Jackson fue acusado injustamente o su silencio lo convirtió en prisionero de la duda?

Michael Jackson Macaulay Culkin
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
