Minnie West revela que vio cómo murió su mamá Amparín Serrano: “cayó de su balcón”

Minnie West habló en el podcast de Aislinn Derbez sobre el día que murió su mamá Amparín Serrano, quien fue una empresaria y diseñadora mexicana conocida por su marca “Distroller”.

La diseñadora murió a los 54 años de manera repentina en agosto del año pasado a causa de un trágico accidente doméstico en el que se especuló que había caído de un sillón-elevador que tenía en su casa, sin embargo, ahora su hija Minnie reveló la verdadera versión de los hechos pues ella estuvo presente el día de la tragedia.

Minnie West revela la verdadera causa de la muerte de su madre

A más de un año y medio de la muerte de Amparín Serano, Minnie West explicó que ella y su sobrina de 5 años fueron testigos del accidente que le dejó un gran trauma por el que decidió ingresar al hospital psiquiátrico para atender el trastorno de estrés postraumático que le provocó presenciar la muerte de su madre.

“No sé de dónde se sacaron esta idea de que mi mamá se cayó de su sillón elevador, pero yo no iba a salir a decir que no es cierto”, aclaró la hija de Amparín y confesó cómo sucedieron los hechos.

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal y las únicas que la vimos caerse fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia”, recordó comovida por lo sucedido.

A pesar de los esfuerzos que Minnie West hizo para salvar la vida de su madre, fue imposible, pues la diseñadora falleció a causa de un golpe mortal.

“Empecé a hacer todo lo que pude, me torturé por muchísimo tiempo y ese es parte de mi enojo. Todos los doctores me dijeron que no había nada más que yo pudiera hacer, más que agarrarle la cabeza con un trapo, hasta que llegó la ambulancia, pero para ese entonces ya se había ido”.

Entre lágrimas, Minnie West confesó la razón por la que ya no quiso volver a actuar y pidió parar con las críticas que ha recibido. “Como fue un accidente y sólo estábamos mi sobrina de 5 años y yo, para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón, por lo que después no quise regresar a ser actriz. Me hicieron actuar, y a mi sobrina la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado”, declaró West quien se alejó del mundo de la actiación tras recrear el accidente que sufrió su madre.