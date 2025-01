Ni la ambición ni la codicia: ⁠la clave del éxito de Elon Musk, según su ex, es el uso de esta curiosa palabra

El camino de Elon Musk por el mundo de los negocios y la tecnología lo ha convertido en el hombre más rico del mundo, así como un referente internacional del éxito, y su exesposa, Justine Musk, reveló uno de los secretos del magnate para llegar hasta la cima.

Durante una charla TEDx, la exmujer del magnate sudafricano compartió algunas ideas sobre la filosofía personal que han influido en el triunfo del CEO de Testa y Space X.

La clave del éxito de Elon Musk según su exmujer, Justine Musk

Según Justine Musk, además del trabajo duro, uno de los secretos de Elon Musk para mantenerse como uno de los hombres más destacados del mundo es saber decir “no”.

“Estuve casada con un hombre que se volvió extremadamente exitoso y mientras lo veía crecer me di cuenta de dos cosas: él trabaja muy duro, mucho más duro que un oso promedio y dice mucho ‘no’”, reveló.

Explicó que, detrás de esas negativas hacia cosas, personas o situaciones que te roban el tiempo y la energía, hay un gran sí y priorización hacia tus objetivos.

“Dijo que no a las personas que querían su tiempo, atención y energía. Dijo que no de una manera que protegiera sus recursos para poder canalizarlos hacia sus propios objetivos. Y entendí que detrás de cada no hay un ‘si’ más profundo a lo que quieres”.

Justine Musk también reflexionó sobre el hecho de que los niños usan el “no” instintivamente para reafirmar sus límites, pero muchos pierden esta capacidad a medida que crecen debido a presiones sociales y culturales.

¿Quién es Justine Musk?

Jennifer Justine Wilson nació el 2 de septiembre de 1972 en Ontario, Canadá. Es autora de la novela de fantasía contemporánea ‘BloodAngel’, publicada en 2005. En 2007 publicó ‘Uninvited’ y en 2008 lanzó la secuela de ‘BloodAngel’, ‘Lord of Bones’.

La escritora y Elon Musk se conocieron cuando ambos estudiaban en la Universidad de Queen, Canadá. Según contó el empresario, se interesó en ella casi de inmediato, y luego de algunas citas, se hicieron novios. Durante su noviazgo, el sudafricano creó su primera compañía: Zip2, la cual vendió después por 305 millones de dólares.

Estuvieron casados del 2000 al 2008 y su primer hijo fue Nevada Alexander, quien falleció a los 10 meses de edad por el síndrome de muerte súbita del lactante.

Después, se convirtieron en padres de los gemelos Griffin Musk y Vivian Wilson, quienes fueron concebidos por fertilización in vitro.

Vivian ha repudiado y criticado públicamente a su padre, y cambió legalmente su apellido a Wilson en 2022, así como su género. “Ya no vivo con mi padre biológico ni deseo tener ningún tipo de relación con él”, explicó en su petición legal.

En 2006 le dieron la bienvenida a los trillizos: Kai, Saxon y Damian