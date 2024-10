Platicamos con Fernanda Beltrán previo a Miss Universo 2024

Tal como lo hiciera en 2006 su paisana, Rosa María Ojeda Cuén, también de Culiacán, la sinaloense Fernanda Beltrán representará a nuestro país en Miss Universo, en su regreso a tierras aztecas. “Estoy feliz y muy agradecida por esta oportunidad de mostrar al mundo la esencia de la mujer mexicana y sinaloense”, nos contó Fernanda en el lujoso hotel Nizuc Resort And Spa, a escasos minutos de haber sido electa como Miss Universo México.

Coronada en Cancún como la mujer más bella del país, y de la mano del famoso “Zar de la belleza”, el preparador de reinas, Osmel Souza, la modelo culichi resaltó el papel de nuestro país como sede del certamen, en el que, dijo, tanto ella como la organización harán todo lo posible para que las 130 concursantes (todo un récord hasta ahora), se sientan como en casa.

“Fue una competencia dura porque mis compañeras lo dieron todo. Por mi parte te puedo decir que me he preparado toda la vida para este momento, porque fue un sueño desde niña. Pero sé que eso no es suficiente y que debo disciplinarme aún más para llegar súper lista”, agrega la reina de belleza.

Según la sinaloense, sus herramientas son el trabajo y la perseverancia, además de la disciplina, características como las que, asegura, hizo click con Osmel Souza, quien tiene en su haber ocho Miss Universo y cinco Miss Mundo.

Fernanda es comunicadora egresada del Tec de Monterrey, habla inglés y desde el día de su elección aparece en las predicciones de finalistas en Miss Universo 2024, pero ella confía más en sus méritos personales y profesionales propios de una mujer actual, más allá de su metro 80 de estatura y su evidente belleza.

“Estoy muy orgullosa de lo que estamos logrando las mexicanas. Tenemos a la primera presidenta electa y la mitad de ambas cámaras están llenas de nosotras, pero también hay una brecha salarial y laboral que debemos equilibrar”, finaliza la ex Miss Universo Sinaloa y ahora Miss Universo México, horas antes de empezar su primera gira de medios por Estados Unidos y tras haber roto algunos récords de audiencia en el canal oficial de Miss Universo en Youtube.