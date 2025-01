Por qué Melania Trump, primera dama de EU no vivirá en la Casa Blanca

Este lunes tuvo lugar la ceremonia de investidura de Donald Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos, tras el gobierno de Joe Biden.

Melania Trump fue primera dama de Estados Unidos durante el primer mandato de su esposo Donald Trump de 2017 a 2021, y ahora la exmodelo de 54 años retoma su función.

Melania nació en Novo Mesto, Eslovenia, y tiene un hijo en común con el republicano Donald Trump, llamado Barron Trump, nacido en 2006.

La esposa del presidente de EU, estará involucrada en la organización de cenas de Estado, así como la defensa de determinadas causas.

Cabe mencionar que la primera dama solo pisará la Casa Blanca para actos oficiales a diferencia del primer mandato de Trump. Tanto ella como su hijo , han tomado la decisión de no anclarse a la Casa Blanca como su domicilio permanente.

La ex modelo considera que la mejor manera para llevar su nueva vida será en sus tres residencias conocidas en Washington, Nueva York y Palm Beach, Florida, donde dividirá su tiempo para estar.

Durante una entrevista, Melania mencionó que abogará por la libertad de la República y el bienestar de los estadounidenses. Aunque mencionó que su prioridad es ser madre, luego primera dama y esposa.

“Quizá algunas personas me vean simplemente como la esposa del presidente, pero soy independiente y me valgo por mí misma. No siempre estoy de acuerdo con lo que mi marido dice o hace y eso está bien”, dijo la primera dama sobre su discutido rol.