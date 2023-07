Ingeniero, empresario y hasta rockero de ocasión; él es Rubén Sánchez, el esposo de Xóchitl Gálvez.

Desde su irrupción en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez ha llamado la atención de todos los sectores del país. Esto ha resultado benéfico para la actual senadora pues la ha impulsado como la principal apuesta de la oposición para vencer a Morena en los comicios de 2024. Sin embargo, su participación en el proceso democrático también ha causado que el interés por ciertos elementos de su vida privada –incluyendo a su familia– aumente. Pero, ¿quiénes componen este círculo? Aquí te contamos quién es el esposo de Xóchitl Gálvez, a qué se dedica y cuántos hijos tiene con la posible candidata a la presidencia de México.

Quién es el esposo de Xóchitl Gálvez y a qué se dedica

Rubén Sánchez Manzo es el esposo de Xóchitl Gálvez Ruíz. Pese a nunca haber llegado al altar, la relación entre ambos ha sido tal que no dudan en nombrarse “esposos” en público.

Si bien Gálvez se ha mantenido en la escena política desde hace más de 20 años –y su relevancia en los negocios se remonta a casi tres décadas–, se sabe muy poco sobre su relación con Sánchez Manzo. Por ejemplo, es del conocimiento público que se conocieron mientras estudiaban. Xóchitl se graduó como ingeniera en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras que Rubén se recibió como ingeniero químico en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

También ha trascendido en medios el involucramiento de Sánchez Manzo en negocios y actividades empresariales y es famoso su amor por el Cruz Azul, equipo que llevó a Gálvez a realizar sus famosas apuestas con el sector privado en beneficio del pueblo de México. Pero se desconoce, por ejemplo, por qué no se han casado o si en algún momento planean hacerlo.

Lo cierto es que, no ha sido necesario un papel o un mote oficial para que ambos se apoyen ante cualquier adversidad o reto. Entre 2016 y 2017, Rubén apoyó la candidatura de su esposa a la entonces jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, con apariciones en actos de campaña donde actuaba junto a su banda de rock.

Cuántos hijos tiene Xóchitl Gálvez

Xóchtil Gálvez tiene dos hijos: Diana Vega Gálvez y Juan Pablo Sánchez Gálvez.

Diana estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y cursó una maestría en Administración de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), la escuela de negocios de la Universidad Panamericana. Actualmente dirige High Tech Services, empresa diseñadora de edificios inteligentes fundada por su madre.

Xóchitl Gálvez, su esposo y sus hijos Instagram

Juan Pablo, por su parte, es un amante del futbol. De hecho, desde que era muy niño se le vio portar los colores del Cruz Azul en estadios y eventos públicos. El joven, además, fue referido por su madre en la discusión de la reforma al artículo 58 del Código Civil Federal en materia de prelación de apellidos.

“Curiosamente mi hijo se llama Juan Pablo Sánchez Gálvez y nadie le dice Juan Pablo Sánchez Gálvez. Todo el mundo le dice Juan Pablo Gálvez. No sé si sea por la facilidad del apellido, no sé si porque (yo) era la que iba a los partidos de futbol, no sé si porque (yo era) la que estaba ahí presente siempre. Pero, qué bien que una familia pueda tomar la decisión sin que nadie se sienta ni más, ni menos de ponerle el nombre y el apellido que mejor le convenga”, señaló.