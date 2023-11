Quién es Genoveva Casanova, la mexicana que relacionan con Federico de Dinamarca

El hijo mayor de la reina Margarita y Genoveva Casanova, fueron captados juntos en lugares céntricos de Madrid como el Parque de El Retiro o El Corral de la Morería, el restaurante que incluye un espectáculo de flamenco.

Al parecer, el príncipe danés y Genoveva tienen un amigo en común que vive en Madrid con quien Federico tenía previsto salir, sin embargo, el amigo se enfermó y le fue imposible cumplir con el compromiso de salir con el príncipe, por lo que llamó a Genoveva y le pidió que si ella podía acompañarlo.

Respecto a las imágenes que publicó la revista Lecturas, donde Federico fue captado saliendo del domicilio de la mexicana en Madrid, Genoveva negó de manera contundente las afirmaciones que sugieren una relación de tipo romántica entre ella y el príncipe.

“Niego rotundamente las afirmaciones que sugieren una relación de tipo romántica entre el príncipe Federico y yo”. “Cualquier afirmación de este tipo no solo falta completamente a la verdad sino que tergiversa los hechos de manera mal intencionada. Esto ya está en manos de mis abogados, quienes se ocuparán de las gestiones pertinentes para proteger mi derecho al honor, la verdad y la intimidad”

Genoveva Casanova de 46 años nació en México en el año 1976, cuando tenía 24 años llegó a Sevilla en un intercambio universitario cuando estudió Filosofía, donde conoció a Cayetano Martínez, quien fue su esposo y se convirtió en el padre de sus hijos.

La familia del príncipe Federico pide respeto

Por otro lado, la Casa Real danesa emitió un comunicado sobre dichas imágenes. Según la revista Hola, la Casa Real dejó clara su postura pidiendo respeto a la privacidad de los miembros de la familia.

“Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalles relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluidó el príncipe heredero”.

el futuro monarca dánes, quien ejerce de anfitrión de los reyes de España en Copenhague junto a su esposa, la princesa Mary, de despalzó a España para ver una exposición en el Thyssen-Bornemisza.

También, Genoveva Casanova dijo a Vanitatis, “quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer. Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay. Tenemos amigos comunies y yo no voy contando quiénes son mis amistades”.

“Crees que yo me iba a pasear con él por los sitios públicos de Madrid si hubiera una relación más allá de la amistad? Me duelen profundamnete los comentarios maliciosos que se puedan hacer”, comentó.