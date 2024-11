Quién es Jana Bezuidenhout, la hijastra de Errol Musk y madre de sus dos hijos

Errol Musk, padre de Elon Musk, reveló en 2022 que tuvo dos hijos con su hijastra, Jana Bezuidenhout.

En 2018 se supo que el acaudalado ingeniero sudafricano de 78 años tuvo un bebé llamado Elliot Rush, apodado ‘Rushi’ con la hija de su segunda esposa, Heide Bezudenhout.

Jana Bezuidenhout no solo es 41 años menor que él, también creció en un entorno familiar ‘padre e hija’ con el empresario.

Poco después de ventilar que tuvieron un hijo en 2017, el padre de Elon Musk confirmó que tuvo un segundo hijo “no planeado” con su hijastra en 2019.

“No fue algo planeado. Pero, quiero decir, estábamos viviendo juntos. Ella (Jana) se quedó aquí durante unos 18 meses después de que nació Rushi”, dijo Errol Musk al diario The Sun.

Jana Bezuidenhout y su hijo Elliot Rush Instagram @janaloves_life / Facebook Bezuidenhout Isabella

“Pero me di cuenta de que ella está dos generaciones atrás, mientras que su madre estaba una generación atrás cuando me casé con ella. Me casé con su madre cuando ella tenía 25 años y yo 45. Probablemente era una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida”, señaló.

También dijo que ya no vive con Jana Bezuidenhout: “el problema es que no es práctico. El próximo cumpleaños de ella cumplirá 35 años, así que está envejeciendo. Si yo sigo aquí, puede que acabe volviendo conmigo”.

Los hijos de Errol Musk, así como la madre de Jana Bezuidenhout, están furiosos con el ingeniero de casi 80 años, por lo que mantienen contacto mínimo con él. Elon Musk definió a su padre en una entrevista con Rolling Stone: “Era un ser humano terrible. No tienes idea. Mi papá tendrá un plan de maldad cuidadosamente pensado. Él planeará el mal”.

¿Cuántos hijos tiene Errol Musk?

El ingeniero sudafricano tuvo tres hijos con la modelo Maye Musk, de quien se divorció en 1979: Elon, Kimbal y Tosca.

Con Heide Bezudenhout tuvo otras dos hijas biológicas: Alexandra y Asha Rose Musk.

Finalmente, tiene dos hijos con su hijastra.

Sin embargo, durante una entrevista con el diario The Sun, Errol Musk dijo sobre tener más hijos: “Lo único para lo que estamos en la Tierra es para reproducirnos”.

“Si pudiera tener otro hijo lo haría. No veo ninguna razón para no hacerlo. Si lo hubiera pensado, Elon y Kimbal no existirían”, añadió.

Además, aseguró que hay otras seis mujeres que aseguran tener un hijo suyo y las calificó como “oportunistas”.

“Hubo una época en Johannesburgo, en los años ochenta, en la que salía con una mujer diferente cada noche. Tenía muchas citas. Es muy posible que uno de ellos regrese y diga: ‘este es tu hijo’. Es posible”.

Elon Musk y sus hermanas menores Facebook Alexandra Musk-Steuart

¿Quién es Jana Bezuidenhout?

Nació el 11 de marzo de 1988 y cuando tenía cuatro años, su madre, Heide Bezudenhout, se casó con Errol Musk en 1992.

Heide Bezudenhout y su primer esposo, quien falleció en un accidente automovilístico, tuvieron tres hijos: Jana, Jock Jr y Harry.

Errol Musk, quien ya tenía tres hijos de su matrimonio anterior, y Heide Bezudenhout tuvieron dos hijos juntos, Asha y Alexandra.

El matrimonio duró 18 años, tiempo en el que Jana Bezuidenhout creció con el empresario como su figura paterna.

Jana Bezuidenhout Instagram @janaloves_life

En 2017, la joven tuvo una discusión con su novio, por lo que la echaron de la casa y buscó refugio en la casa de su padrastro, quien pronto se convertiría en su amante.

Desde el 2018 su cuenta de Instagram está inactiva, aunque publicó algunas fotos junto a su hijo Elliot. En septiembre de 2021, Jana Bezuidenhout cambió su estado civil en Facebook a “en una relación”, aunque no nombró a su pareja.

En 2023, compartió fotografías de una bebé llamada Keira Isabella, por lo que parece tener tres hijos hoy en día.

No se conocen datos de su empleo o su pareja actual.