Quién es Jean Carroll, la escritora que ganó caso contra Donald Trump por agresión sexual y difamación

Fue en la década de los años 90’s cuando sucedió este evento en un probador de los almacenes Bergdorf Goodman en Manhattan, y cuando la escritora Jean Carroll decidió hablar de lo sucedido, Donald Trump la tachó de mentirosa.

Se dice que esto ha dado un revés legal al expresidente en su campaña para volver a ocupar el cargo en 2024, ya que un jurado de nueve miembros del tribunal federal de Manhattan fayó en su contra, concediendo unos 5 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos a la escritora por este acto, cuyo veredicto fue deliberado durante algo menos de tres horas.

A todo esto, ¿quién es Jean Carroll?

La autora, de 79 años, creció como Betty Jean Carroll en Indiana y asistió a la universidad del estado, en donde fue coronada Miss Indiana University en 1963. Su padre era un inventor y su madre política. En 1965 apareció en el popular programa de televisión To Tell the True. También es excolumnista de la revista Elle, y fue la primera mujer en escribir para Playboy.

Sus textos iban dirigidos a dar consejos sobre sexo y la vida en general. En 1990 tuvo su propio programa de televisión “Ask E. Jean” y en 2002 cofundó un sitio web de citas llamado Greatboyfriends.( el cual tenía una particularidad y era que las mujeres podían recomendar a sus exparejas). Como escritora, en 2019, publicó su libro: “¿Para qué necesitamos a los hombres? Una propuesta modesta”, en donde hace mención al maltrato y acoso que sufrió por años en la industria del entretenimiento. Fue ahí donde hizo la primera acusación contra Donald Trump.

Volviendo al tema, durante el juicio, Jean Carroll testificó que Donald Trump primero la abordó, dejándole ver que la había reconocido; empezaron a conversar y hacerse bromas, entonces él la llevó a un vestidor, con el pretexto de que se midiera unas prendas para un regalo. De repente, la atmósfera se tornó oscura, pues él la arrinconó contra la pared, le bajó la ropa interior y la violó.

Joe Tacopina, abogado de Trump, trató de quebrarla durante el juicio preguntándole insistentemente por qué no gritó en el momento en que el expresidente la estaba violando, a lo que ella, muy alterada, respondió: “Nací en 1943. Soy miembro de la generación silenciosa. A las mujeres como yo se nos enseñó y entrenó para mantener la barbilla en alto y no quejarnos”.

Cabe mencionar que además del daño ocasionado en este periodo, Trump dañó la reputación de Carroll al escribir en octubre de 2022 una publicación desde su plataforma Truth Social, en donde dijo que las afirmaciones de la escritora eran una “completa estafa”, “un engaño” y “una mentira”; y negó haber violado a la escritora a quien acusó de inventar la historia para impulsar las ventas de sus memorias publicadas en el 2019.

A todo esto, Trump publicó este martes un mensaje en su plataforma Truth Social, afirmando que “a pesar de ser un candidato político y liderar a todos los demás en ambos partidos”, no se le permitió hablar o defenderse contra lo que llamó una “acusación falsa”.