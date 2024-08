Robert F. Kennedy Jr. renunció oficialmente a su candidatura para respaldar a Donald Trump: todos los detalles

Robert F. Kennedy Jr., candidato independiente a la Presidencia de los Estados Unidos por el movimiento We The People, anunció su retiro de la carrera electoral, y reveló que apoyará a Donald Trump en su carrera rumbo a la Casa Blanca.

“En mi corazón, ya no creo tener un camino realista hacia la victoria electoral frente a esta censura implacable y sistemática y al control de los medios de comunicación. Por lo tanto, no puedo, en buena conciencia, pedirle a mi personal y voluntarios que sigan trabajando largas horas, o pedirle a mis donantes que sigan donando cuando no puedo decirles honestamente que tengo un camino real hacia la Casa Blanca”, declaró Robert F. Kennedy Jr. durante una conferencia de prensa en la que realizó el anuncio.