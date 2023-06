Rogelio Suárez: “Como comunidad, siempre hemos estado representados, pero antes de manera errónea”

Rogelio Suárez ha consolidado una gran trayectoria sobre los escenarios más importantes de nuestro país, formando parte de puestas en escena, principalmente musicales, que han sido o son un éxito.

Recientemente lo vimos brillar en La jaula de las locas, obra que se mantuvo por un buen rato en cartelera, dada su preferencia frente a la audicencia. Asimismo, actualmente participa en puestas como MentiDrags y Todo el mundo habla de Jamie, musicales que han cautivado al público. En todos ellos, Rogelio ha dado vida a personajes que forman parte de la comunidad LGBT+, es por ello que, mediante una entrevista muy especial, nos cuenta lo que para él significa promover la visibilidad.

¿Cómo ves hoy día la representación de la comunidad LGBT+ en la industria del entretenimiento?

Siento que ahora la comunidad está mucho mejor representada, siempre hemos estado representados, pero antes de manera errónea, pues antes lo hacían para burlarse, más allá de dar visibilidad. Ahora todo está más abierto, aunque aún hace falta mucho camino por recorrer.

¿Cómo consideras que es hoy la respuesta del público ante esta visibilidad?

Afortunadamente la visibilidad que he podido ofrecer, no he recibido más que amor, pero eso tiene que ver con la entrega, quienes damos un mensaje debemos hacerlo desde el amor, no desde la frustración o el odio, no desde el aleccionamiento, todos somos libres de elegir. Espero que un día no seamos comunidad, sino que seamos todos juntos y todos iguales.

¿Consideras que en cuanto a dicha visibilidad estamos en un buen lugar o hace falta mayores esfuerzos y muchos más proyectos?

Creo que hacen falta proyectos y muchas cosas, sin embargo, creo que es un camino que debemos de seguir construyendo. No es de la noche a la mañana.

¿Qué significa para ti formar parte de proyectos que promuevan la visibilidad?

Para mí, estar en proyectos que promueven la visibilidad es sumamente importante. Creo que debe haber proyectos que representen historias con dignidad, a veces tienen que ser fuertes y ni modo, pues es lo que hemos vivido y lo que sigue viviendo. No desde el lado del aleccionamiento, sino desde el lado de abrir los ojos. Así como el sol sale todos los días, los gays existen siempre.

Para ti, ¿qué significa la diversidad?

La diversidad me parece maravillosa, estoy tan feliz de que ahora, en estos tiempos que me toca vivir, la gente pueda ser como es, puedan hacer, opinar o pensar lo que quieran. Que se sientan libres. La diversidad es hermosa.