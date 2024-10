Sonia Fasja Tawil nos habla de su libro “La rebelión del Yo”

Emocionada por este proyecto, el cual busca seguir impactando vidas, Sonia lo ha creado con el objetivo de promover el bienestar emocional y el crecimiento personal.

Además de su labor como psicóloga, Sonia ha dedicado parte de su carrera a escribir y a crear talleres, a través de los cuales ayuda a las personas a descubrir su verdadero potencial y encontrar la paz interior.

¿Qué te diferencia de otras psicólogas?

“La verdad, lo que me hace diferente de otras psicólogas es mi orientación holística. Me formé como terapeuta psicoanalista, pero nunca dejé de estudiar. He estudiado neurociencias, neurobiología, hinduismo, mindfulness, y muchas otras disciplinas. Mi método es holístico: para mí no hay un ‘talla única para todos’, cada paciente es totalmente diferente y a cada quien se le da exactamente lo que necesita. Creo que eso es lo que me diferencia de otras psicólogas.”

Explica que algunos pacientes, y a veces las personas en general, necesitan complementar su terapia con grupos de expansión emocional para aprender cómo funciona la mente. “Necesitan la compañía de otros para poder sanar y experimentar la magia de la energía que se crea en un grupo. Aunque los grupos pueden parecer didácticos, son terapéuticos; es decir, curan”.

Un nuevo proyecto

Hace unos años comenzó con este proyecto: “Mi libro está lleno de herramientas. Debe haber un deseo de cambio; no es solo leer. Para ser, hay que hacer. No puedes ser si no haces.

Basándose en su experiencia personal y en el autoayuda, Sonia explica que decidió emprender este proyecto porque, en un mundo donde la búsqueda de identidad es más crucial que nunca, su libro busca que el lector descubra su verdadero yo. “Al escribir mi libro, reviví mi infancia y descubrí mi identidad. Fue mucho trabajo personal. Me enfrenté a mis verdades y al cambio”, confiesa.

La Rebelión del Yo está lleno de historias reales que ha escuchado a lo largo de su carrera: algunas de personas que no han logrado salir adelante, otras que sí lo lograron y cómo lo hicieron. “También comparto historias de mi vida porque creo que nadie puede enseñar lo que no ha vivido.”

¿Qué es la identidad?

“La persona tiene dos tipos de identidad: la individual y la social, las cuales están en lucha constante. Ante la gran exigencia externa, la necesidad de pertenencia y el miedo a quedarse solo, la identidad individual se diluye, quedando solo una identidad social. En este punto, las personas dejan de elegir su vida. Pero no se dan cuenta, ya que es un proceso inconsciente. El precio viene después, cuando llegan el vacío, la ansiedad, la baja autoestima, la falta de amor propio y el vivir sin sentido ni propósito.”

Sonia nos recuerda la importancia de conocernos a nosotros mismos: “Tienes que saber qué te gusta, qué no te gusta, a dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo en la vida. Para contestar estas preguntas, necesitas tener una identidad personal. Solo así podrás to

mar decisiones. En mi libro doy el ejemplo de los grupos ortodoxos: todos son iguales, todos piensan igual. No tienen una identidad propia ni miedo, porque no tienen nada que decidir.”

Sonia, en este mes de la salud mental, ¿qué nos recomiendas para mantenerla al máximo?

“El autoconocimiento es fundamental para definir el propósito de vida, establecer prioridades y fortalecer la autoestima. Al conocerse a sí mismo, una persona puede identificar el camino que debe seguir y alcanzar logros, lo que incrementa la confianza personal. Este proceso se logra a través de la autoobservación y con la ayuda de otros, como un terapeuta, que pueden ofrecer una perspectiva más objetiva sobre las capacidades y posibilidades que uno a veces no ve.”

Añade que, al comprenderse mejor, uno puede tener un autoconcepto claro y una identidad definida, lo que facilita tomar decisiones con más certeza y vivir con mayor paz interna. “Esa paz es considerada el estado más elevado al que se puede aspirar como seres humanos, proporcionando una vida con más sentido y estabilidad.”