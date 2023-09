Tamara Berger lanza su primer paleta de makeup con “Beaut by T”

Platicamos con Tamara Berger, la creadora del blog “Beaut by T”. Compartió con nosotros los emocionantes detalles sobre su colaboración con Bianca Makeup, que resultó en una paleta de sombras única. También nos reveló de donde nace su pasión por el maquillaje y cómo dio vida a su blog, un espacio que ha cautivado a amantes de la belleza.

La joven ha destacado en el mundo del

gracias a su blog en línea “Beaut by T”. Su contenido ha logrado acaparar la atención de muchos gracias a su personalidad refrescante que nos invita a adentrarnos en el mundo del makeup para traer esa belleza interior hacia afuera. Con motivos del reciente lanzamiento, tuvimos la oportunidad de platicar con Tamara Berger, para conocer todo sobre su gran pasión y su carrera.

¡Felicidades por el lanzamiento! ¿Cómo te sientes al respecto?

Estoy muy emocionada de que este proyecto salga a la luz. Después de muchos meses de trabajo, estoy feliz de que finalmente esté sucediendo.

¿Cómo empezó tu amor por el maquillaje?

Siento que todos coleccionábamos algo cuando éramos chiquitos. En mi caso, desde los 3 o 4 años, comencé a coleccionar lipsticks. Todo el mundo sabía de mi colección, y para mis 15 años, llegué a tener alrededor de 5,000 lipsticks, incluyendo ediciones limitadas y lipsmackers. Luego, comencé a coleccionar otros productos, y la historia nunca terminó.

Cuéntanos cuál es tu primer recuerdo relacionado con el mundo del maquillaje.

Mi primer recuerdo es mi primer lápiz labial, que fue un lip-smacker de fruta de la pasión con un envase morado, regalo de mi abuelita. Aún lo conservo.

¿Estudiaste o tomaste algún curso relacionado con el mundo del maquillaje?

Aunque tomé un pequeño curso de maquillaje, aprendí mucho a través de YouTube, ya que no quería ser maquillista, sino que me gustaba probar maquillaje y enfocarme en hacer reseñas.

¿Por qué iniciaste tu blog?

Hablaba mucho con mi familia sobre maquillaje, y ellos me sugirieron abrir un blog para compartir mi interés con otros amantes del maquillaje. Aunque al principio tenía dudas, finalmente decidí hacerlo. Soy muy honesta y auténtica. Como reviewer, me encanta estar al día con los productos más nuevos. Además, mi blog nació de mi pasión.

Cuéntanos un poco sobre tu nueva paleta de maquillaje en colaboración con Bianca makeup. ¿Cómo surgió esta oportunidad?

Bianca Makeup es una marca mexicana de maquillaje profesional libre de crueldad animal que me encanta. Me enamoré especialmente de la fórmula de sus sombras y compré varias de ellas. Comencé a tener relación con la marca, mencionándolos frecuentemente en mi blog. Un día, en Instagram, me preguntaron por la colaboración de mis sueños, y los mencioné, lo que llevó a Bianca Makeup a ofrecerme la colaboración. Estuvimos en contacto y desarrollamos la paleta, en la cual tuve total libertad creativa.

¿Cuál fue la inspiración detrás de la paleta?

Quería crear algo muy neutral que se pudiera usar diario, pero con un toque de color. También me inspiré en mi comunidad de seguidores llamada “Victitam”, que comparte el mismo nombre que la paleta y compran maquillaje basado en mis recomendaciones. Para el empaque, elegí el color rosa e incluí a Jelga, mi perro, ya que es una parte importante de mi vida, además de mi logotipo del beso en la tapa y en la caja.

¿Qué significa para ti tener tu propia paleta de maquillaje?

Es un logro y un sueño hecho realidad tener mi propia paleta con una marca que amo tanto. Me inspira naturalmente el lanzamiento de nuevos productos. Desde los envases hasta las texturas, colores y fórmulas, todo me emociona muchísimo. Sin duda, los lipsticks fueron los primeros productos de maquillaje de los que me enamoré.

¿Cuáles son tus próximos proyectos o colaboraciones en el mundo de la belleza?

Quiero seguir creando contenido y colaborando con marcas, tanto nacionales como internacionales. Esta fue mi segunda colaboración, aunque la primera fue una cosmetiquera, y este es mi primer producto. Creo que cada vez más, están surgiendo muchas mexicanas con una gran calidad en el mundo del maquillaje, y creo que en un futuro muy cercano las veremos en el mercado internacional.